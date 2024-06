Conheça os melhores livros de tecnologia do primeiro semestre de 2024

Londres | Financial Times

Grandes figuras por trás das maiores empresas do mundo, inteligência artificial e pessoas que criam perfis falsos na internet são alguns dos temas abordados pelos livros de tecnologia que ganharam destaque no primeiro semestre de 2024, na seleção do editor de inovação do Financial Times, John Thornhill.

Veja abaixo as obras sugeridas.

Capas dos melhores livros de tecnologia do primeiro semestre de 2024 segundo o FT - Editoria de Arte/Folhapress

Burn Book: A Tech Love Story

[Burn Book: Uma História de Amor pela Tecnologia]

por Kara Swisher (Little, Brown), 309 pp., R$ 72,90 (ebook)

Como blogueira, colunista e podcaster, Swisher é uma das críticas mais agradáveis de se ler e bem conectadas da nossa era digital. Aqui, ela se aproxima e se torna íntima de figuras como Elon Musk e Mark Zuckerberg. Longo em anedotas, curto em análises, "Burn Book" é "uma versão em livro de uma tempestade de tuítes", concluiu a crítica do FT.

The AI Mirror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking

[O Espelho de IA: Como Reivindicar Nossa Humanidade na Era do Pensamento de Máquina]

por Shannon Vallor (OUP), 265 pp., R$ 51,97 (ebook)

Houve uma enxurrada de livros sobre IA neste ano. "The AI Mirror", da filósofa Shannon Vallor, está entre os mais instigantes. Os "sacerdotes utópicos" que atualmente comandam nosso mundo tecnológico estão usando a IA como um meio de reforçar estruturas de poder humanas falhas. A grande promessa da IA, argumenta Vallor, é ajudar a reinventá-las.

Dark Wire: The Incredible True Story of the Largest Sting Operation Ever

[Fio Escuro: A Incrível e Verdadeira História da Maior Operação de Armadilha de Todos os Tempos]

por Joseph Cox (PublicAffairs), 302 pp., R$ 51 (ebook)

Um repórter investigativo relata a extraordinária história de como o FBI secretamente lançou seu próprio aplicativo de comunicações criptografadas para expor e enredar contrabandistas, lavadores de dinheiro e pistoleiros do mundo. Mas este verdadeiro techno-thriller também levanta algumas questões inquietantes sobre privacidade, fraude e responsabilidade em nossa era digital.

The Atomic Human: Understanding Ourselves in the Age of AI

[O Humano Atômico: Entendendo a Nós Mesmos na Era da IA]

por Neil D Lawrence (Allen Lane), 428 pp., R$ 144,60 (ebook)

Como professor de ciência da computação de Cambridge e ex-diretor da Amazon, Lawrence entende tanto a teoria quanto a prática da IA. Seu livro perspicaz explica habilmente as capacidades —e limitações— dessa tecnologia. Ignore os profetas do apocalipse: a inteligência humana ainda tem muito a oferecer, ele argumenta.

There Is No Ethan: How Three Women Caught America’s Biggest Catfish

[Ethan Não Existe: Como Três Mulheres Pegaram o Maior Catfish dos EUA]

por Anna Akbari (Grand Central Publishing), 296 pp., R$ 43,79 (ebook)

Ethan Schuman é uma figura espirituosa e sedutora, mas um tanto misteriosa, que cativa três mulheres inteligentes pela internet. Mas ele é tudo o que parece ser? Nessa investigação de relacionamentos humanos mediados pela tecnologia, Akbari revela que Ethan é um catfish, as pessoas que criam perfis falsos na internet, escondendo uma realidade chocante.