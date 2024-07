Meta receberá 1ª multa antitruste na UE, diz agência

Bruxelas | Reuters

A Meta receberá em algumas semanas sua primeira multa antitruste da União Europeia por vincular o serviço de anúncios classificados Marketplace à sua rede social Facebook, segundo fontes com conhecimento direto do assunto.

A ação da Comissão Europeia ocorrerá mais de um ano e meio depois de acusar a gigante da tecnologia dos Estados Unidos de dar ao seu serviço de anúncios classificados Facebook Marketplace uma vantagem injusta ao unir os dois serviços.

O tráfego matinal passa pela placa da Meta do lado de fora da sede da empresa, na Califórnia - Peter Dasilva/Reuters

O órgão de vigilância da concorrência da UE também disse que a Meta abusou de sua posição dominante ao impor unilateralmente condições comerciais injustas aos serviços de anúncios classificados online concorrentes que anunciam no Facebook ou no Instagram.

A companhia poderá receber uma multa de até US$ 13,4 bilhões —ou 10% de sua receita global em 2023— embora as sanções da UE sejam geralmente muito menores do que esse limite.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Comissão provavelmente emitirá sua decisão em setembro ou outubro, antes que a chefe antitruste da UE, Margrethe Vestager, deixe o cargo em novembro, embora o prazo ainda possa ser adiado, disseram as fontes.

A Comissão se recusou a comentar.

"As alegações feitas pela Comissão Europeia não têm fundamento. Continuamos a trabalhar de forma construtiva com as autoridades regulatórias para demonstrar que a inovação de nossos produtos é favorável ao consumidor e à concorrência", disse o porta-voz da Meta, Matt Pollard.