Derrota do Google em caso antitruste pode ser insuficiente para barrar monopólio

O Departamento de Justiça dos EUA levou quatro anos de preparação meticulosa para vencer seu caso antitruste contra a dominação das buscas online pelo Google. O que isso significará no final, no entanto, depende do que acontecerá nos próximos passos.

O mesmo juiz que na semana passada declarou o Google um "monopolista", Amit Mehta, determinará agora quais remédios impor: desde restringir sua capacidade de fazer os acordos no centro do caso até quebrar a empresa à força.

Esses remédios poderiam transformar um negócio que impulsionou a Alphabet, empresa-mãe do Google, liderada pelo CEO Sundar Pichai, para o topo das empresas mais valiosas do mundo. Mas igualmente poderia ser insuficiente, tarde demais para deter o domínio do Google, cujo nome se tornou sinônimo de busca na internet.

"Sem dúvida, é um importante primeiro passo na direção de impor maiores controles sobre o Google... mas há muitos obstáculos a superar", disse o republicano William Kovacic, ex-presidente da Comissão Federal de Comércio.

A última grande vitória do DoJ contra grandes empresas de tecnologia destaca a natureza por vezes glacial e política da aplicação da legislação antitruste.

A decisão que em 2000 ordenou a divisão da Microsoft por coibir ilegalmente a concorrência foi posteriormente anulada em recurso. A Microsoft mais tarde fez um acordo com um novo governo mais favorável aos negócios de George W. Bush.

O DoJ ainda não confirmou os remédios que buscará contra o Google. O mais ambicioso envolveria a divisão do Google ou a separação de seu navegador Chrome ou sistema operacional para dispositivos móveis Android.

Esses tipos de remédios estruturais raramente são buscados e concedidos, mas especialistas disseram que Jonathan Kanter —chefe da divisão antitruste do DoJ, que tem uma reputação de aplicação vigorosa— poderia considerar propô-los.

"Se você está tentando criar concorrência e a conduta [da empresa] levantou barreiras à entrada, então o remédio deve diminuir essas barreiras à entrada", disse uma pessoa familiarizada com a abordagem do DoJ.

Penalidades mais diretas incluem uma proibição ou redução na capacidade do Google de fazer pagamentos aos fabricantes de smartphones Apple e Samsung, ou ao desenvolvedor do navegador Mozilla, para se estabelecer como a opção de busca padrão.

Kanter provavelmente "pelo menos [buscará] algo mais do que apenas uma pressão" que impediria a empresa de se envolver novamente no comportamento ofensivo, disse Herbert Hovenkamp, professor da faculdade de direito da Universidade da Pensilvânia. "O problema que Kanter enfrenta... é que uma simples pressão pode não fazer muita coisa."

"O Google tem bons advogados e não vai aceitar isso de braços cruzados", disse Ben Reitzes, analista de tecnologia da Melius Research. "Nossa mensagem para os investidores: não tirem conclusões definitivas ainda; temos uma intuição de que não é tão ruim quanto parece."

De acordo com a decisão de Mehta, quase 90% das buscas nos EUA passaram pelo Google em 2020, e 95% para dispositivos móveis. Não há concorrentes sérios —o mais próximo, o Bing da Microsoft, representou apenas 6%.

O negócio de publicidade que o Google construiu em torno de seu negócio de buscas gera uma enorme receita: US$ 175 bilhões no ano passado, mais da metade de seu total de US$ 307 bilhões.

A empresa gastou generosamente para proteger sua galinha dos ovos de ouro: os pagamentos totais do Google para empresas como Apple e Mozilla para torná-lo seu mecanismo de busca padrão ultrapassaram mais de US$ 26 bilhões apenas em 2021, disse Mehta.

A Comissão Europeia tem buscado conter o poder de mercado do Google há anos, mas apesar de impor multas bilionárias, o gigante das buscas as ignorou para manter sua dominação na região.

Após a decisão da comissão em 2018 de que o Google abusou de sua posição dominante em smartphones, os fabricantes de Android devem oferecer aos usuários europeus uma escolha de mecanismo de busca quando usam seu dispositivo pela primeira vez.

A nova Lei dos Mercados Digitais da UE, cujas obrigações para os chamados "gatekeepers" entraram em vigor em março deste ano, impôs novas "telas de escolha" nos celulares e regras contra o "autofavorecimento" do Google em seus próprios serviços nos resultados de busca.

Mas as intervenções de Bruxelas não fizeram uma diferença discernível no monopólio do Google. De acordo com o rastreador de atividades online Statcounter, o Google ainda representava mais de 90% do tráfego de busca na Europa até julho.

"Não muitas pessoas mudariam de busca do Google se lhes fosse dada a escolha", disse Hovenkamp.

"Está claro que tanto a Europa quanto os EUA compartilham a preocupação sobre o abuso da posição dominante do Google", disse Bill Baer, que liderou a divisão antitruste do DoJ durante o governo Obama.

"Mas o que a [Lei dos Mercados Digitais da UE] mostra até agora é que é realmente difícil reintroduzir a concorrência uma vez que ela foi sufocada... os EUA agora estarão em posição de tentar criar alguns remédios criativos, que quebrem a dominação ilegal do Google."

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a razão pela qual a empresa continua a pagar por acordos de pesquisa padrão —apesar da maioria dos usuários escolher o Google em vez de concorrentes quando têm a opção na Europa— se deve à forma como os fabricantes de smartphones e navegadores escolhem operar suas plataformas.

"A Apple e a Mozilla têm o poder de projetar o produto e decidir como [o Google] faz lances e concorre", disse a pessoa. "O Google está jogando o jogo deles para competir pelo espaço deles na prateleira."

As agências federais dos EUA foram lentas em agir enquanto o Google construía seu império. A FTC passou dois anos investigando o Google por supostamente priorizar seu próprio conteúdo na página de resultados de pesquisa, mas arquivou o caso em 2013 por falta de evidências.

Desde então, a participação do Google nas consultas de pesquisa nos EUA só cresceu, oferecendo perspectivas sombrias para as grandes empresas de tecnologia ou iniciantes que poderiam investir em produtos concorrentes.

Quando as soluções são estabelecidas e o processo de apelação é esgotado, o "argumento central do caso pode não ser pragmaticamente relevante, como o da Microsoft há duas décadas", disse um ex-gerente do Google que agora trabalha para uma empresa de pesquisa concorrente.

"O impacto real no Google é retardar os executivos agora tendo que lidar com essas questões —o que cria aberturas para outras startups."

No entanto, um advogado de direito antitruste familiarizado com o assunto discordou, argumentando que Mehta poderia estabelecer "medidas provisórias enquanto as apelações estão pendentes" e tem "discrição sobre qual caminho tomar".

O advogado acrescentou que a decisão da Microsoft permaneceu relevante. "Na verdade teve um impacto porque mudou" as práticas da empresa, disseram eles. Os argumentos feitos nesse caso também fundamentaram o processo contra o Google.

O DoJ comparou os acordos exclusivos do Google com os contratos que a Microsoft assinou com fabricantes de PCs para promover seu navegador Internet Explorer e sufocar o concorrente Netscape.

Outros apontam que o caso do Google é voltado para o passado, considerando a ameaça que a emergência da inteligência artificial generativa e chatbots poderia representar para os mecanismos de busca tradicionais.

A OpenAI está desenvolvendo uma ferramenta de pesquisa chamada SearchGPT para competir com o Google, financiada por uma parceria de US$ 13 bilhões com a Microsoft e bilhões adicionais em capital de risco.

A startup também fechou um acordo com a Apple para integrar o ChatGPT em sua assistente Siri para responder perguntas, um desenvolvimento que poderia reduzir as pesquisas digitadas no navegador Safari alimentado pelo Google.

Outras startups de pesquisa de IA em rápido crescimento incluem Perplexity e You.com, embora sua ameaça ao Google ainda seja incipiente.

"A forma como o SearchGPT se desenrola terá um impacto material na resolução final deste caso [e] em como a indústria gerencia o potencial surgimento de uma nova oferta disruptiva", acrescentou o ex-gerente do Google.

"Pode-se argumentar que nada realmente foi disruptivo para o Google nos últimos 20 anos."

Seja qual for a solução escolhida, as conclusões de Mehta destacam como o pano de fundo político dos EUA para a aplicação da lei antitruste se voltou contra as grandes empresas de tecnologia.

Por anos, a política antitruste dos EUA tolerou o crescimento corporativo desde que os consumidores não fossem prejudicados por preços mais altos.

Donald Trump, no entanto, contrariou a abordagem antitruste mais prática de seus antecessores republicanos. A investigação sobre a pesquisa do Google começou durante seu mandato antes de ser transferida para o governo Biden, que levou o par progressista Kanter e a presidente da FTC, Lina Khan.

O DoJ de Kanter se enfrentará novamente em julgamento contra o Google no próximo mês, em um caso separado sobre publicidade digital, e tem outro caso pendente contra a Apple. A FTC está processando a Meta e a Amazon.

A decisão de Mehta é um "estímulo" para esses esforços "porque mostra que o governo pode prevalecer", disse Kovacic.

Não há garantia de que um segundo mandato Trump, caso ele vença em novembro, olharia com mais simpatia para as grandes empresas de tecnologia —e enfrentar o poder dessas empresas tem se mostrado uma posição popular para ambos os partidos.

Isso deixou as empresas de tecnologia correndo para defender casos que ameaçam seus impérios. Uma pessoa familiarizada com o Google descreveu a abordagem atual dos EUA em relação à aplicação da lei antitruste como "Calvinball" —uma referência à tirinha Calvin e Haroldo, na qual as regras são inventadas por um garoto de seis anos enquanto o jogo é jogado, mudando constantemente.

Na atual febre da IA, as grandes empresas de tecnologia também estão reescrevendo o manual de negociações. Google, Microsoft e Amazon recentemente fizeram "aquisições de talentos" de funcionários de promissoras startups de IA, que críticos dizem ser estruturadas para contornar as regras antitruste.

Segundo Baer, a decisão de Mehta "reforça o princípio antitruste dos EUA de que, embora você possa ser grande porque teve uma ideia melhor, foi o pioneiro... você não pode então tomar medidas que impeçam a possibilidade de qualquer outra pessoa desafiá-lo e ter sucesso nesse mercado".

"O que o juiz Mehta fez foi dizer: 'Aqui estão os limites e, cara, você ultrapassou todos eles'", disse ele.