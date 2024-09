Novo iPhone usará tecnologia de chip de próxima geração da Arm para IA

São Francisco (Califórnia) | Financial Times

O iPhone 16 da Apple será lançado na segunda-feira (9) com um chip de próxima geração baseado na mais recente arquitetura de design da Arm, marcando o mais recente passo na tentativa da gigante de tecnologia de trazer recursos de inteligência artificial generativa para seus smartphones.

A Apple revelará o chip A18 em seu evento na segunda, com a empresa adotando o mais novo design de chip V9 da Arm, de propriedade do SoftBank, em seus smartphones, disseram fontes familiarizadas com o assunto ao Financial Times.

Iphones em loja da Apple em Mumbai, na Índia - Francis Mascarenhas/Reuters

A adoção da V9 pela Apple para o iPhone —que representa quase metade de suas receitas totais— representa um impulso para a Arm, que tem um acordo de licenciamento plurianual com a Apple. O CEO da Arm, Rene Haas, já disse que a V9 traz o dobro dos royalties da geração anterior V8.

A arquitetura de chip da Arm se refere a um conjunto de instruções que fornecem os blocos de construção para o chip, com a empresa sediada no Reino Unido e listada nos EUA obtendo receita tanto por meio de licenciamento quanto de royalties. A Arm lançou a V9 em 2021.

A Apple já está usando a arquitetura V9 da Arm para sua mais nova linha de chips M4 para MacBook, anunciada em maio. Ela disse que o M4 trouxe um "salto gigantesco" em desempenho para a próxima geração de seus PCs, esperada para ser anunciada nos próximos meses.

A Apple e a Arm se recusaram a comentar. A Apple está no processo de se reposicionar como uma empresa focada em IA, anunciando uma série de recursos em junho que ela chama coletivamente de "Apple Intelligence".

Mas as demandas computacionais aumentadas que surgem ao executar modelos de IA em um dispositivo de bolso tornam avanços na tecnologia de chip essenciais. A Apple Intelligence só pode funcionar nos dispositivos mais avançados da empresa, o iPhone 15 Pro e Pro Max, que possuem o chip A17 Pro, que usa a geração anterior de arquitetura da Arm, a V8.

Após um IPO de sucesso em setembro do ano passado, as ações da Arm subiram cerca de 70% desde o início de 2024, à medida que a empresa se beneficia da diversificação em chips para PC, automotivos e industriais e aproveita uma onda de investimento em chips de IA.

Os investidores estarão atentos ao lançamento do iPhone 16 em busca de mais detalhes que a Apple possa fornecer sobre quando os recursos chegarão aos consumidores. A empresa sinalizou que usará uma abordagem escalonada, introduzindo alguns recursos primeiro e adicionando outros idiomas e regiões posteriormente.

Um teste beta para desenvolvedores do iOS 18.1, a atualização para o iOS 18 que trará a Apple Intelligence para o iPhone, está em andamento.