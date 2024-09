OnlyFans pagou a seu proprietário R$ 3,5 bilhões em dividendos

Financial Times

OnlyFans, a empresa do Reino Unido que fornece uma plataforma de streaming por assinatura para trabalhadores do sexo, estrelas do esporte e celebridades, pagou mais de US$ 630 milhões (R$ 3,5 bilhões) ao seu proprietário, o empresário ucraniano-americano Leonid Radvinski, desde o início do ano passado.

A empresa disse que pagou US$ 6,6 bilhões (R$ 37 bi) aos criadores de conteúdo que usam sua plataforma como meio de alcançar seus "fãs" em 2023, um aumento de cerca de US$ 1 bilhão em relação ao ano anterior.

Logo do OnlyFans - Carlos Barria/Reuters

OnlyFans, que arrecada um quinto dos pagamentos feitos em sua plataforma, tornou-se uma forma cada vez mais popular para "criadores" online oferecerem conteúdo de vídeo diretamente aos consumidores.

O número de contas de criadores cresceu para 4,1 milhões, enquanto o número total de contas de fãs cresceu para 305 milhões, ambos um aumento de quase um terço em relação a 2022.

Muitos dos que usam a plataforma são trabalhadores do sexo, embora a empresa afirme que há uma ampla gama de conteúdo disponível, desde esportes e música até yoga e bem-estar, direcionados diretamente a fãs.

Esses fãs podem pagar gorjetas adicionais, ou extras por conteúdo pago sob demanda e mensagens privadas, além das taxas de assinatura. Todo o conteúdo na plataforma é moderado.

Em contas arquivadas na Companies House, a Fenix International, com sede no Reino Unido, que é proprietária do OnlyFans, disse que as receitas cresceram um quinto para mais de US$ 1,3 bilhão.

Os lucros antes de impostos subiram para US$ 657 milhões de US$ 525 milhões, com US$ 472 milhões indo para Radvinsky através de dividendos em 2023. No entanto, a empresa disse que desde o final do ano, mais US$ 159 milhões foram pagos ao seu proprietário.

Keily Blair, diretora executiva do OnlyFans, disse que a empresa "teve um ano forte em 2023. Nós consolidamos nosso lugar como uma empresa líder em entretenimento digital e uma história de sucesso tecnológico do Reino Unido."

O OnlyFans tem sede no Reino Unido, onde paga imposto de sociedade, mas seu maior mercado é os EUA. Foi fundado em 2016 pelo empresário britânico Tim Stokely e seu pai Guy, mas foi vendido em 2018 para Radvinsky, que já era proprietário de sites adultos.

Em uma entrevista ao Financial Times este ano, Blair disse: "Os criadores de conteúdo têm a liberdade de criar o conteúdo que desejam. Temos muitos que não produzem nenhum conteúdo adulto, muitos que produzem apenas conteúdo adulto, e depois há algumas pessoas que estão no meio."