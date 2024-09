OpenAI está perto de lançar modelo de IA com raciocínio

San Francisco | Bloomberg

A OpenAI está perto de lançar um novo modelo de inteligência artificial, conhecido internamente como "Strawberry", que pode executar algumas tarefas de raciocínio semelhantes às humanas, segundo pessoa familiarizada com o assunto.

O cronograma ainda não está claro, mas um pré-lançamento para um número limitado de usuários pode ocorrer ainda esta semana, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

A IA com capacidade de raciocínio é considerada um passo importante no desenvolvimento da tecnologia. Neste caso, significa que as ferramentas da OpenAI devem ser capazes de resolver problemas com várias etapas, incluindo questões complicadas de matemática e programação.

A OpenAI busca levantar bilhões em financiamento e enfrenta uma competição acirrada na corrida para desenvolver sistemas de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. Ela não é a única que trabalha no desenvolvimento dessas capacidades. Os concorrentes Anthropic e Google também têm promovido habilidades de "raciocínio" com seus modelos avançados de IA.

A OpenAI não quis comentar.

A experiência de usar o sistema de IA atualizado da OpenAI será um pouco diferente do que as pessoas esperam do ChatGPT, o famoso chatbot da empresa. Antes de responder a um usuário, o novo software fará uma pausa por alguns segundos enquanto considera uma série de interações relacionadas e, em seguida, resume o que parece ser a melhor resposta, disse a pessoa. Essa técnica às vezes é chamada de "cadeia de pensamento".

Por exemplo, quando perguntado se o número 9,11 é maior que 9,9, o modelo atualizado foi capaz de determinar corretamente que 9,9 é maior, disse a pessoa. É uma pergunta que pode parecer simples para um humano, mas nem sempre é respondida corretamente, mesmo por sistemas de IA de última geração.

Durante uma reunião em julho, os executivos da OpenAI fizeram uma demonstração do sistema de IA mais avançado da empresa, aprimorado com novos recursos de raciocínio, informou a Bloomberg anteriormente. O produto foi capaz de responder a vários problemas que confundiram seus modelos no passado e também resolver um problema avançado de química.