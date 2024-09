Colunistas debatem resultados do Datafolha em live exclusiva para assinantes

São Paulo

A TV Folha realiza nesta quinta-feira (12), às 16h, mais uma transmissão ao vivo para analisar os números da nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, que será divulgada nesta tarde.

Participam do debate a diretora do instituto, Luciana Chong, e os colunistas Bruno Boghossian e Mônica Bergamo.

O link para a transmissão estará disponível neste mesmo texto na hora do evento.

Na última pesquisa Datafolha, realizada após o início do horário eleitoral no rádio e TV, os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, Pablo Marçal (PRTB), com 22%, e Ricardo Nunes (MDB), com 22%, lideravam a disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Em quarto lugar apareceu Tabata Amaral (PSB), com 9%, numericamente à frente pela primeira vez de José Luiz Datena (PSDB), que tinha 7%. Depois apareceu Marina Helena (Novo, 3%) e os lanternas, Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP), ambos com 1%. Disseram votar em branco ou anular 8%, e 4% não souberam responder.