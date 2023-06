Reino Unido vai exigir autorização eletrônica para visitantes em novembro

São Paulo

Turistas com planos de visitar o Reino Unido devem se atentar a uma nova exigência: a partir de 15 de novembro, será necessário obter a Autorização Eletrônica de Viagem (ETA, Electronic Travel Authorisation) para entrar no país. Inicialmente, essa medida será obrigatória aos cidadãos do Catar e, em 2024, incluirá outros países —como o Brasil.

A segunda fase da implementação começa em fevereiro de 2024, quando o documento será exigido apenas para cidadãos do Bahrein, Jordânia, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Ainda não há previsão de data para os brasileiros serem incluídos na determinação.

Bandeira britânica em frente ao Big Ben, Parlamento Inglês, em Londres (Inglaterra). - France Presse - AFP

Com custo de dez libras esterlinas (aproximadamente R$ 60), o ETA será necessária para viagens de até seis meses a trabalho ou para turismo. Também será obrigatório obter o documento em caso de trânsito pelo Reino Unido, como em voos com conexões, por exemplo.

O ETA será vinculado ao passaporte com o qual o viajante fez a solicitação. A autorização terá duração de dois anos —se o passaporte expirar antes desse período, será necessário obter um novo ETA. Cada viajante, incluindo bebês e crianças de qualquer idade, deve obter seu próprio documento.

Para mais informações é possível consultar o aplicativo UK ETA ou o site oficial do governo do Reino Unido. O processo de solicitação dura em média três dias úteis. Quando o pedido for aprovado, o solicitante recebe a confirmação por email —o ETA será atrelado eletronicamente ao passaporte.

Assim como funcionam vistos, o documento não garante a entrada no Reino Unido. Agentes de imigração de portos e aeroportos podem negar o cesso de qualquer cidadão estrangeiro ao país.