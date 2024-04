Madonna no Rio: saiba como chegar e o que levar para o show em Copacabana

Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (25) as mudanças na infraestrutura da cidade para o show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, no dia 4 de maio, sábado.

Madonna se apresenta em cerimônia do Grammy em Los Angeles, em 2015 - Lucy Nicholson/Reuters

O show, produzido pela empresa Bonus Track, encerra a "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna. É sua 12ª turnê e a primeira que não está atrelada a um disco específico.

A apresentação de Madonna está prevista para começar às 21h45, no palco montado na praia, na altura do Copacabana Palace, e deve ir até as 23h45. DJs, entre eles o americano Diplo, se apresentam a partir das 19h e após o show da artista.

A prefeitura espera que mais de 1,5 milhão de pessoas assistam ao show, o que ultrapassaria o recorde da própria Madonna, que em 1990 levou 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, com a "Blond Ambition Tour".

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai dar R$ 10 milhões em patrocínio para o show, que será transmitido pela Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow.

Como chegar?

A prefeitura montou um esquema semelhante ao do Réveillon, em que apenas táxis e transporte público conseguem acessar Copacabana até as 19h30.

O metrô, assim, se torna o principal meio de transporte, e terá trens extras até 4h. A Linha 1, que vai da estação Uruguai, na Tijuca, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, terá funcionamento normal. A Linha 1 passa por Copacabana.

A Linha 2 vai funcionar direto da Pavuna, na zona norte, até a estação General Osório, em Ipanema, também passando por Copacabana.

A recomendação para quem vai ao show é desembarcar na estação Siqueira Campos. Copacabana tem três estações de metrô. Uma delas, a Cardeal Arcoverde, vai funcionar apenas para desembarque a partir das 16h de sábado.

A tarifa unitária do metrô é R$ 7,50, e a recomendação é adquirir as passagens com antecedência, mass o modal também funciona com pagamento por aproximação (NFC).

Ônibus municipais poderão entrar em Copacabana somente até 19h30 de sábado, duas horas antes do show. A partir deste horário, os ônibus, cuja tarifa é R$ 4,30, ficarão estacionados na enseada de Botafogo —quem quiser voltar para casa de ônibus vai precisar caminhar até lá.

Como sair?

O metrô é o principal meio de transporte. A três estações de Copacabana, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, estarão abertas para embarque até 4h de domingo.

Já os ônibus municipais ficarão estacionados na enseada de Botafogo: as linhas 492 (ilha do Governador); 474 (Jacaré); 415 (Usina); 483 (Penha); 167 (Terminal Gentileza); 100 (Central do Brasil).

O trânsito de Copacabana será reaberto às 4h de domingo.

Os trens da SuperVia e os ônibus BRT, que não passam por Copacabana, terão circulação reforçada para atender aos moradores das zonas norte, oeste e Baixada Fluminense.

Haverá esquemas especiais para aeroportos e rodoviária?

A recomendação é ir para o terminal intermodal Gentileza, na zona portuária, e de lá até Copacabana. O Gentileza fica ao lado da rodoviária do Rio.

Do aeroporto Santos Dumont é possível chegar ao Gentileza utilizando o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que funcionará 24h. Do aeroporto do Galeão é possível utilizar o BRT.

O terminal Gentileza terá uma linha de ônibus direta até Copacabana. O valor da tarifa é de R$ 8,60 (válido para ida e volta e sem direito a gratuidade). O pagamento da tarifa é exclusivo pelo site jae.com.br. Este ônibus especial começa a circular a partir de 13h de sábado no sentido Copacabana, e circula no sentido contrário a partir de meia-noite.

Táxis e ônibus fretados vão entrar em Copacabana?

Os táxis e ônibus municipais poderão acessar o bairro somente até 19h30. Copacabana será reaberta para o trânsito às 4h.

Os ônibus fretados, no entanto, não poderão acessar o bairro. A prefeitura oferece o Terreirão do Samba, no centro, como alternativa para estacionar os ônibus fretados. Haverá bloqueios em Botafogo e Ipanema para coibir o acesso.

Onde estacionar?

A prefeitura vai proibir estacionamento de veículos nas principais vias de Copacabana a partir de quinta-feira (2). Serão suprimidas 3.000 vagas de estacionamento, com fiscalização dos agentes da prefeitura. Vias como a avenida Nossa Senhora de Copacabana e a rua Barata Ribeiro, por onde circulam os ônibus, estão incluídas na proibição para o trânsito ter mais fluidez. Os bairros mais próximos de Copacabana são Botafogo e Ipanema.

O que não posso levar?

Objetos perfurocortantes, como tesouras, estiletes e facas estão proibidos. Objetos de vidro, como copos e garrafas, também serão confiscados. A Polícia Militar instalou 18 pontos de bloqueio nas ruas transversais, e fará revistas no público, com detector de metal.

Como é a acessibilidade?

Segundo a prefeitura, estruturas serão instaladas em toda a orla para o público PCD (pessoa com deficiência) acompanhar o show, ainda que de longe. Foram instaladas na areia da praia 18 torres de áudio e vídeo para que a apresentação possa ser assistida mesmo à distância.

Como será o palco?

O palco terá o dobro de tamanho daquele habitualmente usado nas apresentações da turnê. Serão 812 metros quadrados de área, com 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros.

Serão construídas ainda três passarelas, por onde a cantora poderá se aproximar dos fãs. A passarela central terá 22 metros de extensão, com cada uma das laterais medindo 20 metros.

A estrutura está sendo montada a 2,40 metros do chão, numa tentativa de que todos possam enxergar a artista.