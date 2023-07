Barbie: como a boneca segue no hype?

São Paulo

O novo filme da Barbie estreia nesta quinta (20) e o hype está nas alturas. Como essa boneca sexagenária consegue se manter relevante? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter Guilherme Luis no Como é que é? desta quarta (19), às 18h.

Por que demorou mais de 60 anos para um filme live-action da Barbie ser lançado? Por que a boneca foi tão revolucionária? Quais são as maiores polêmicas envolvendo a Barbie e a Mattel ao longo das últimas décadas? A busca por brinquedos com mais diversidade veio de uma forma espontânea ou foi fruto de pressão social? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

