Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo?

São Paulo

Quais são os principais sintomas da ansiedade e como eles afetam a vida das pessoas no Brasil? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a jornalista Sílvia Haidar, autora do blog Saúde Mental, no Como é que é? desta segunda (17), às 18h.



Quais são os tratamentos mais comuns para a ansiedade no Brasil? Eles são acessíveis à população? O que dizem novos estudos que indicam tratamentos diferentes para doenças mentais? Dá pra traçar quando o Brasil começou a ficar tão ansioso? Ou sempre fomos? Existem estratégias preventivas que estão sendo adotadas no Brasil para diminuir a incidência da ansiedade? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

