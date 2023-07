Caso André Valadão: Há espaço para LGBT+ nas igrejas evangélicas?

São Paulo

Quais foram as declarações do pastor André Valadão sobre pessoas LGBT+ e como as comunidades religiosas reagiram a esses comentários? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o colunista Juliano Spyer, criador do Observatório Evangélico, no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quinta (6), às 18h.

Quais as críticas que o pastor recebeu após declarações que pedem a morte de pessoas LGBT? Ele pode ser preso? Algum religioso saiu em defesa do pastor? As igrejas estão, no geral, mais acolhedoras em relação a pessoas LGBT+? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.