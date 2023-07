Por que a Bahia só ficou independente um ano depois do Brasil?

São Paulo

Por que a Bahia tem uma data de independência própria e qual foi a contribuição dessa revolta para a independência nacional? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter João Pedro Pitombo no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta segunda (3), às 18h.

Como se deram as principais batalhas da independência da Bahia? Quais as principais diferenças entre as duas independências? Quais foram os principais personagens dessa revolução? O que o Reino Unido tem a ver com essa história? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

