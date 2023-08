Live traz áudios e documentos inéditos sobre o casal Nardoni; exclusiva para assinantes

São Paulo

A TV Folha apresenta às 19h30 desta quarta-feira (23) detalhes inéditos dos bastidores da investigação que levou à condenação de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá em março de 2010, caso revisitado em produção recente da Netflix.

Nesta terceira última live sobre o tema, a Folha traz áudios e documentos sobre o caso que ajudam a entender melhor como a investigação funcionou e como chegou ao resultado obtido.

Entre os áudios estão as declarações de peritos de São Paulo que revelam dados que divergem da versão oficial. Também há o áudio original do pedreiro Gabriel, que contou sobre o portão arrombado aos fundos do edifício London (local do crime).

Os repórteres da Folha Rogério Pagnan e Flávio Ferreira analisam as versões trazidas por essas pessoas, com mediação da apresentadora Isabella Faria.

Entre as perguntas que a live responderá, estão: por que a história contada na versão oficial diverge da contada pelos peritos nos próprios laudos oficiais?



Essa terceira live será exclusiva para os assinantes do jornal, e o link para o vídeo estará disponível neste mesmo texto na hora do evento.

Pagnan é autor do livro "O Pior dos Crimes - A História do Assassinato de Isabella Nardoni" e um dos consultores do documentário da Netflix. Ferreira foi um dos primeiros repórteres a aportar falhas na investigação.

Na segunda (21), os dois falaram sobre o vídeo usado para condenar o casal.

Na terça (22), os dois debateram as versões de testemunhas apresentadas.