Live gratuita mostra falhas em animação usada para condenar casal Nardoni

São Paulo

A TV Folha apresenta às 19h30 desta segunda-feira (21) detalhes dos bastidores da investigação que levou à condenação de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá em março de 2010, caso revisitado em produção recente da Netflix.

Nesta primeira de três lives programadas sobre o tema, a Folha dissecará a animação em 3D encomendada pela polícia paulista e divulgada em primeira mão pelo Fantástico (TV Globo), na noite de 20 de julho de 2008.

O programa apresentou o que seria uma reprodução "minuto a minuto" das "circunstâncias da morte menina Isabella Nardoni", material que seria utilizado pela acusação para condenar o casal.

Os repórteres da Folha Rogério Pagnan e Flávio Ferreira mostram, com mediação da apresentadora Isabella Faria, o que o vídeo trouxe de verdades (ou não) a partir das evidências do próprio processo.

Entre as perguntas que a live responderá, estão: Havia sangue dentro do carro dos Nardoni? Havia sangue espalhado pelo apartamento? Quais são as evidências de que o pai atirou a menina pela janela?

As falhas nas investigações do Caso Nardoni TV Folha programa três lives com os repórteres Rogério Pagnan e Flávio Ferreira Parte 1 (seg., dia 21) Quando a perícia mente

Parte 2 (ter., dia 22) Relatos que enganam

Parte 3 (qua, dia 23) - exclusiva para assinantes As revelações inéditas

Pagnan é autor do livro "O Pior dos Crimes - A História do Assassinato de Isabella Nardoni" e um dos consultores do documentário da Netflix. E Ferreira foi um dos primeiros repórteres a aportar falhas na investigação.

Nesta terça (22), no mesmo horário, o trio abordará os testemunhos usados pela polícia para sustentar a versão de que Nardoni e Jatobá foram os responsáveis pela morte da menina Isabella, em 29 de março de 2008.

Na quarta (23), a Folha traz um material inédito com áudios e documentos sobre o crime. Essa terceira live será, porém, exclusiva para assinantes do jornal.