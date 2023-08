TV Folha discute falhas nas investigações do Caso Nardoni

São Paulo

Revisitada por um documentário lançado nesta semana pela Netflix, a morte de Isabella Nardoni, um dos casos criminais de maior repercussão na história recente do Brasil, ainda suscita debates 15 anos depois.

Na próxima semana, a Folha discute as falhas nas investigações da morte da menina de cinco anos, sufocada pela madrasta e jogada da janela de um apartamento em São Paulo pelo pai, segundo a polícia.



Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pelo assassinato e hoje cumprem pena em regime semiaberto.

Cena do documentário 'Isabella: O Caso Nardoni', exibido na Netflix - Divulgação/Netflix



O repórter especial da Folha Rogério Pagnan, autor do livro "O Pior dos Crimes - A História do Assassinato de Isabella Nardoni" e um dos consultores do documentário, conversa com o também repórter Flávio Ferreira, outro que participou da cobertura do caso em 2008 e foi o primeiro a revelar laudos da perícia que contestavam a versão oficial da acusação.

Com mediação da apresentadora Isabella Faria, eles tratarão de problemas na perícia, da fragilidade dos depoimentos das testemunhas e de outras lacunas na investigação, incluindo áudios inéditos.



As lives serão transmitidas pela TV Folha, de segunda (21) a quarta-feira (23), sempre às 19h30. As duas primeiras transmissões serão abertas a todos e a terceira, exclusiva para assinantes da Folha. Os links serão divulgados no dia de cada evento.