Veja dicas de livros de convidados da Flip para ler durante a festa em Paraty

Essa é semana de Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, um dos mais prestigiosos eventos de literatura do país.

Como é quase impossível ler tudo que todos os escritores e escritoras da programação principal publicaram, o Painel das Letras oferece uma ajudinha, nesta edição especial, e seleciona cinco destaques de autores de editoras diferentes que estarão na festa.

O Painel das Letras é uma série semanal de vídeos apresentando livros que acabaram de ser lançados no mercado.

O projeto, publicado nas redes sociais e no canal da Folha no YouTube, é roteirizado por Walter Porto, editor de Livros do jornal, em parceria com a TV Folha e a editoria de Interação.