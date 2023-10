O rock'n'roll está morto?

São Paulo

A expressão "rock and roll" teve sua primeira ampla divulgação graças ao DJ americano Alan Freed em 1951. Ele a utilizou para descrever canções que incorporavam elementos do country, blues e R&B.

Desde então, o gênero evoluiu, e muitos artistas contribuíram para sua diversificação em diversas vertentes.

E os principais expoentes deste gênero musical estão agora apresentados na Coleção Folha Rock Stars. O primeiro de 20 volumes desta coleção estará disponível nas bancas a partir deste domingo, 29 de outubro.

Para comentar o novo tema da Coleção Folha e discutir se o rock continua em evidência, Isabella Faria conversou com o repórter Thales de Menezes, no Como é que é? desta sexta-feira (27).

