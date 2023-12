Conheça a biografia de Elon Musk que o retrata como um revolucionário imaturo

São Paulo

Você não precisa gostar de alguém para reconhecer que sua vida merece ser escrutinada com lupa.

É o caso de Elon Musk, objeto de uma biografia escrita por Walter Isaacson, jornalista americano que já fez obras de referência sobre as vidas de Steve Jobs e Leonardo da Vinci. A obra saiu pela Intrínseca com tradução de Rogério Galindo e Rosiane Correia de Freitas.

A biografia conta como um menino desajustado nascido na África do Sul se tornou o homem mais rico do mundo e dono de empresas que revolucionaram diversos campos da tecnologia, como Tesla, SpaceX e, depois, o antigo Twitter. Também mostra o empreendedor como um homem dramático, viciado em riscos e com maturidade emocional de um adolescente red pill.

