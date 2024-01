Tati Bernardi entrevista Igor Gielow sobre guerra Israel-Hamas

São Paulo

No segundo episódio da nova série na TV Folha sobre o que esperar de 2024 em diferentes áreas, a escritora e roteirista Tati Bernardi conversa nesta terça-feira (16) com o repórter especial Igor Gielow, que comenta os desdobramentos da guerra Israel-Hamas.

O vídeo, exclusivo para assinantes do jornal, estará disponível neste mesmo texto às 19h.

A guerra, que já deixou mais de 1.200 israelenses e 23 mil palestinos mortos, começou como uma resposta do premiê Binyamin Netanyahu à ofensiva do Hamas em 7 de outubro de 2023.



A organização terrorista islâmica que governa a Faixa de Gaza fez o maior ataque em anos contra Israel e levou mais de uma centena de reféns para seu território.

Perspectivas 2024 Vídeos são exclusivos para assinantes do jornal Governo Lula - Celso Rocha de Barros 15.jan

Guerra - Igor Gielow 16.jan

Desigualdade e Pobreza - Michael França 17.jan

Eleição nos EUA - Patrícia Campos Mello 18.jan

Economia - Vinicius Torres Freire 19.jan

No primeiro episódio da série, publicado nesta segunda-feira, Tati conversou com o também colunista da Folha Celso Rocha de Barros sobre os desafios do governo Lula, em ano de eleições municipais.



Doutor em sociologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra) e autor de "PT, uma História", Rocha de Barros considerou bom o primeiro ano do governo, que agora se prepara para novas disputas com o Congresso Nacional.

O convidado de quarta-feira é o pesquisador do Insper Michael França, doutor em teoria econômica pela USP, e também colunista da Folha, especialista em estudos sobre pobreza e desigualdade racial.

Na quinta-feira, a repórter especial Patrícia Campos Mello traça um panorama das eleições presidenciais nos Estados Unidos e suas repercussões na geopolítica mundial.



O último episódio da série, que vai ser publicado na sexta-feira, trata dos rumos da economia para este ano. O entrevistado será o também colunista do jornal Vinicius Torres Freire.