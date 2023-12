Venezuela e Guiana podem entrar em guerra?

São Paulo

A controvérsia acerca da área de Essequibo, também conhecida como Guiana Essequiba na Venezuela, tem suas raízes nos períodos de domínio colonial das potências europeias na América Latina.

No entanto, o atual impasse é impulsionado por uma combinação de retórica política e interesses econômicos.

A prosperidade da região é alta. Com o progresso da atividade de extração, a Guiana experimentou notáveis avanços em seu Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com dados do Banco Mundial, houve um aumento expressivo de 63% em termos reais, indo de 2021 para 2022, e em 2023 o PIB atingiu a marca de US$ 15,3 bilhões.

Diante da crise econômica enfrentada pelo país, a Venezuela acendeu um alerta por conta do desenvolvimento do outro território.



