Vídeo: Como influenciadores impactam eleição na Índia

Influenciadores podem influenciar os resultados das eleições? O influenciador Sharvan Patel produz vídeos para o Partido do Congresso Nacional da Índia, que é a principal legenda de oposição ao partido governista BJP.

"As eleições estão chegando e, como influenciadores, temos poder suficiente para causar um grande impacto se fizermos campanha a favor ou contra alguém. Isso se dá porque influenciadores estão conectados com as pessoas e representam as bases", conta Patel.

Nas regiões mais remotas da Índia, jovens e idosos passam horas a fio nas mídias sociais, o que influencia suas intenções de voto. Com mais de 400 mil seguidores, Patel cobra cerca de 200 dólares por postagem, que pode ser um bate-papo ou um reel.

Os chamados "microinfluenciadores" buscam conquistar eleitores – e não apenas nas áreas rurais. Com apenas um smartphone nas mãos, criadores de conteúdo como Sharvan Patel terão um papel crucial nas eleições de 2024 da Índia.