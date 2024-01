Bets: por que apostas online viraram um fenômeno no Brasil?

Os gastos dos brasileiros em jogos e apostas online, conhecidos como apostas esportivas, totalizaram aproximadamente US$ 11,1 bilhões no período de janeiro a novembro do ano passado, correspondendo a cerca de R$ 54 bilhões.

Esse montante representa, em sua maior parte, remessas destinadas a empresas do setor que operam internacionalmente.

De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 15% dos brasileiros afirmam realizar ou já terem realizado apostas online.

Para comentar sobre apostas esportivas a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter João Gabriel no Como É que É? desta terça-feira (23), às 18h.

