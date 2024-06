Cirurgião de Chicago grava duas semanas de trabalho em Gaza

São Paulo

Durante duas semanas, o cirurgião Samer Attar, de Chicago, foi voluntário em hospitais no norte da Faixa de Gaza. Nos intervalos dos plantões, ele gravou uma série de vídeos contando o que estava vendo e entrevistando outros médicos e enfermeiros.

O cirurgião americano Samer Attar, de Chicago, durante temporada de trabalho voluntário na Faixa de Gaza - NYT

As imagens foram reunidas no vídeo "The Gaza You Haven't Seen" (A Faixa de Gaza que você não viu, em tradução livre), de Alexander Stockton e Amanda Su, publicado pelo New York Times.

Com imagens muito fortes, o médico conta histórias de pacientes, descreve o desespero dos familiares que querem sair da área de conflito e fala sobre a difícil escolha das equipes sobre quem tentar salvar entre tantas emergências que não param de chegar.

Attar também trata da falta de equipamentos e estrutura nos hospitais bombardeados pelos israelenses –segundo eles, os centros de saúde são usados como esconderijo pelos terroristas do Hamas.



"É como se estivéssemos operando no século 19", diz ele, entre imagens de pacientes no chão e funcionários que perderam parte da família nos bombardeios.