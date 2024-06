Como o branqueamento de corais pode afetar nosso futuro?

São Paulo

Quase dois terços dos recifes de coral do mundo foram submetidos a estresse térmico o bastante para desencadear o seu branqueamento no último ano, apontou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (Noaa, na sigla em inglês).

O fenômeno, que pode levar à morte dos corais, acontece quando os oceanos passam várias semanas com temperaturas acima da média. O branqueamento é uma das consequências das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas, já que a maior parte do excedente de calor associado ao aquecimento global é armazenado no mar.

O último evento global de branqueamento em massa aconteceu entre 2014 e 2017, quando a Grande Barreira perdeu quase um terço de seus corais. Resultados preliminares sugerem que cerca de 15% dos recifes do mundo tiveram taxas altas de mortalidade.

Eventos mundiais de branqueamento anteriores ocorreram em 2010 e 1998, anos que, assim como 2024, foram marcados pela ocorrência do El Niño.

