Debate causa pânico e abre crise no Partido Democrata

Washington e São Paulo

O desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no debate contra o ex-presidente Donald Trump nesta quinta-feira (27) causou pânico e abriu uma crise no Partido Democrata que coloca no horizonte a possibilidade que o candidato da sigla seja trocado.

Um estrategista do partido ouvido pela NBC News disse que o presidente "reafirmou tudo que os eleitores já percebiam" em relação à sua idade avançada —Biden tem 81 anos— e que o presidente não tem como vencer as eleições. "Vai ser difícil de argumentar que não deveríamos indicar outra pessoa", disse outro analista democrata.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante o debate presidencial contra o candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, em Atlanta, na Geórgia - Andrew Caballero-Reynolds - 27.jun.24/AFP

Vozes não ligadas à sigla, por sua vez, pressionaram os democratas logo após o fim do debate, dizendo que ainda há tempo até a convenção do Partido que vai definir oficialmente Biden como o candidato à Casa Branca para que mudem de ideia.

Com isso, deve crescer uma possibilidade que, até aqui, não existia no horizonte político do país: uma corrida de nomes viáveis que possam substituir o presidente.

Os republicanos aproveitaram o clima de derrota na sigla rival, com o senador Lindsay Graham dizendo que "o começou como um debate sobre políticas se tornou um debate sobre aptidão". O presidente do Partido Republicano do estado de Connecticut disse à NBC que imagina que os democratas estão pensando em quem pode ter cacife para dizer a Biden que ele precisa abandonar a campanha.

Em público, entretanto, nomes importantes do Partido Democrata apoiaram o presidente. A vice Kamala Harris disse que "nosso presidente mostrou que pode ganhar a eleição", apesar de ter reconhecido que o começo do debate foi difícil. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, uma estrela no partido, disse que "eu jamais viraria minhas costas para o presidente Biden e não conheço nenhum democrata que o faria".

Falando a apoiadores logo depois do confronto, o presidente não comentou seu próprio desempenho e focou no de Trump. "Não consigo lembrar de nada que ele disse que tenha sido verdade", disse. "Nós vamos vencer esse cara. Nós precisamos vencer esse cara, e eu preciso de vocês para que a gente possa fazer isso."

De acordo com o jornal The New York Times, um membro do Comitê Nacional do Partido Democrata mais à esquerda de Biden disse que "agora seria uma boa hora para que [o presidente] saia da corrida eleitoral por questões de saúde", enquanto um doador importante da sigla afirmou que o atual ocupante da Casa Branca precisava considerar seriamente se ele é o melhor candidato.