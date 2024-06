Tarcísio vai se descolar de Bolsonaro?

São Paulo

Em meio ao desgaste de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o entorno bolsonarista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador trocaram afagos em evento de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em Campinas (SP).

Bolsonaro recebeu Tarcísio e afirmou que ele é o "melhor governador que São Paulo já teve". Já Tarcísio afirmou que aprendeu muito com Bolsonaro enquanto esteve à frente do Ministério da Infraestrutura e dedicou sua fala a exaltar o que avalia como o legado do governo do qual fez parte.

Apesar dos elogios públicos, o entorno do ex-presidente está incomodado com Tarcísio, que tem sido alçado como principal herdeiro do bolsonarismo e possível candidato à Presidência em 2026.

Para aliados de Bolsonaro, porém, Tarcísio tem feito constantes gestos ao Judiciário, inclusive criando pontes com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, e se aproximado de setores mais moderados da política para se viabilizar como uma figura de direita mais palatável.

