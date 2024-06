Vídeo: Cidades europeias tomam medidas para frear o turismo de massa

Deutsche Welle

A Europa está se cansando de tanto turista. Multidões de visitantes se aglomeram em algumas cidades. E muitos moradores se dizem incomodados porque não conseguem mais fazer atividades cotidianas.

Em Barcelona, por exemplo, uma linha de ônibus que ficou famosa entre os turistas enchia já na primeira parada. A insatisfação dos moradores foi tanta que chegou à Câmara Municipal. Outras cidades europeias já tomam medidas para frear o turismo de massa.

Em Portofino, na Itália, turistas podem ser multados se demorarem muito para tirar selfies em determinadas áreas, agora marcadas como zonas vermelhas. Em Amsterdã, quem fumar maconha no bairro da Luz Vermelha ou consumir bebida alcoólica em determinados espaços públicos também pode levar multa. E pra descontrair um pouco, em Nice, na França, um artista de rua instalou uma ratoeira gigante em uma rua movimentada: ele disse que era uma "armadilha" para capturar turistas.

Além do aumento do lixo e da poluição, há também a preocupação com a preservação de patrimônios históricos e naturais. Em Dubrovnik, Barcelona e Veneza, há um limite diário de navios que podem atracar no porto. Também em Veneza há uma taxa de entrada de 5 euros para turistas que não vão pernoitar na cidade. Na ilha italiana de Prócida, turistas não podem mais entrar com seus próprios veículos. Anualmente, 600 mil turistas visitam o local, que tem apenas 4 quilômetros quadrados de área.

E por fim, há consequências menos diretas, como a crise imobiliária. Empresas preferem investir em aluguéis de temporada, o que diminui a oferta de imóveis para moradores locais e aumenta o valor dos aluguéis. Várias cidades europeias estão tentando resolver isso.

Até mesmo em locais onde a economia depende diretamente do turismo, como as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias, há um descontentamento com a falta de limites para o setor hoteleiro e a precarização do trabalho. Por todos esses motivos, há cada vez mais protestos na Europa para que os governos tomem medidas mais efetivas contra os impactos negativos do turismo de massa.