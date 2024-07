São Paulo

Há 30 anos, o Plano Real surgia para frear a inflação brasileira e estabilizar a moeda.

Em junho de 1994, a inflação alcançou os patamares recordes de 47,4% ao mês e 4.922% no acumulado em 12 meses. Em julho do mesmo ano, com o início da circulação do real, caiu para 6,84% no mês. Atualmente, a meta é de 3% ao ano.

O lançamento da moeda atual, em 1º de julho daquele ano, foi a terceira e última etapa de um plano de controle da inflação que começou em maio de 1993, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o comando do Ministério da Fazenda.

O ritmo de degola de ministros da Fazenda no governo Itamar Franco (1992-1994) impunha urgência. FHC era o quarto a ocupar o cargo em sete meses de governo.

Para falar como o Plano Real controlou a inflação, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Júlia Moura no Como É que É? desta segunda-feira (1º).

