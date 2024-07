Qual o impacto da polarização nacional nas eleições municipais?

São Paulo

A última pesquisa Datafolha mediu a influência dos padrinhos políticos nas eleições para a prefeitura de São Paulo, entre eles, o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mais da metade dos eleitores da cidade de São Paulo (56%) admite mudar o voto para prefeito se o candidato for apoiado por um político rejeitado por eles.

No total, 37% mudariam o voto com certeza e 19% talvez mudassem. Dizem que não mudariam o voto 41%, e 2% não souberam responder.

