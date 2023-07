Cidade de Phoenix, nos EUA, quebra recorde ao ficar 19 dias acima de 43°C

The New York Times

Na terça-feira (18), a cidade de Phoenix, no Arizona (sul dos Estados Unidos), atingiu uma triste marca: pela primeira vez, a cidade teve 19 dias consecutivos de temperaturas de 43°C ou mais, superando um recorde estabelecido em 1974. A previsão era de 47°C.

"Batido o recorde", o Serviço Nacional de Meteorologia postou no Twitter. "A partir das 11h59 locais, o aeroporto Phoenix Sky Harbor atingiu 43°C. Este é agora o 19º dia consecutivo com uma temperatura que atinge ou supera 43°C, quebrando o recorde anterior de 18 dias estabelecido em 1974, quase 50 anos atrás."

As pessoas no sudoeste dos EUA estão acostumadas a verões brutais. Phoenix teve muitos dias que passaram dos 37°C. Borrifadores de água molham os pátios e os bairros e playgrounds ficam vazios ao sol do meio-dia. As monções geralmente trazem um alívio refrescante. Mas este verão estagnado está testando até os mais resistentes e colocando muito mais pessoas em risco.

Homem se refresca em Phoenix, no Arizona; cidade do sul dos EUA enfrenta onda de calor recorde - Brandon Bell/Getty Images/AFP

As temperaturas são "muito extremas", disse Matt Salerno, especialista do serviço meteorológico de Phoenix. "Estamos falando de 6 graus acima de onde elas estão normalmente."

A cidade estabeleceu outro recorde de calor nesta segunda (17): oito dias consecutivos em que a temperatura durante a noite nunca caiu abaixo de 32°C.

O calor é especialmente brutal e inevitável no acampamento de sem-tetos no centro de Phoenix, conhecido como The Zone.

A prefeitura está removendo as tendas quarteirão a quarteirão, mas profissionais de saúde dizem que as contagens mostram que o número de pessoas que vivem lá permaneceu o mesmo ou até aumentou. As pessoas sofrem queimaduras de segundo grau depois de desmaiar ou adormecer no asfalto quente e nas calçadas.

Tempestade de areia, típica do período de monções, sobre a montanha Camelback, em Phoenix, no Arizona (EUA), nesta segunda (17) - Rob Schumacher/USA Today Network via Reuters

Para muitos em todo o sudoeste dos EUA, as temperaturas escaldantes vieram com pouco alívio: a temporada das monções –que normalmente traz tempestades refrescantes para os desertos do Arizona e do Novo México– está chegando mais tarde do que o normal.

E, em todo o sul, o calor tem sido não apenas surpreendentemente severo, mas também de uma persistência incomum.

Nesta semana, prevê-se que as condições quentes e úmidas piorem ao longo da costa do Golfo e em todo o sudeste, de acordo com o serviço meteorológico. Em todo o país, cerca de 100 milhões de pessoas estão sob alerta de calor. Mesmo partes dos estados do norte, incluindo Michigan, Nova York e Vermont, recentemente bateram diariamente os recordes de temperatura.