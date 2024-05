Turistas em busca de tranquilidade, contato com a natureza e foto com búfalos vão à costa do Pará

Soure (PA) e Ajuruteua (PA)

O termômetro do carro indica 31°C, e o sol que sai de trás das nuvens não deixa dúvidas da potência do calor no norte do Brasil num dia de fevereiro. A expectativa do pé d'água, que se forma religiosamente após o almoço, vem com um vento que balança os galhos das árvores de mangue-vermelho.

O som do vento atingindo a vegetação se mistura ao de um pequeno barco a motor —com capacidade para até seis pessoas— que corta os braços do rio e adentra a floresta de manguezais, a mais extensa do mundo.

Alguns metros adiante, já próximo de onde o rio desemboca, os bancos de areia formam a moldura para os igarapés. Um guará-vermelho aqui, uma garça-branca acolá, em busca de alimento no leito do rio.

É com essa paisagem que turistas que vão em busca das praias no litoral do Pará descansam —e transcendem a imagem típica da floresta amazônica—, navegando por cenários pouco conhecidos.

Guarás voam perto de manguezal na praia de Cajú-una, em Soure, no arquipélago do Marajó - Giovanna Stael/Folhapress

Destinos turísticos praianos já conhecidos dos paraenses, os vilarejos de pescadores e as praias da costa do Pará, desde a Ilha do Marajó até Bragança, buscam agora atrair também pessoas de outros estados. Ali, a tranquilidade, as praias sem ondas fortes e o contato do rio com o mar animam também para atividades de pesca recreativa, organizadas com medidas que respeitam a natureza.

O chamado ecoturismo propõe estimular turistas a desbravarem destinos além do simples contato com o ecossistema. A ideia é que, por meio de educação ambiental, os visitantes reflitam sobre a proteção ao meio ambiente e o respeito às comunidades.

"Não é só sobre ter contato com a natureza, é sobre ter um contato de qualidade", diz Júlio Cesar Meyer, que atua no uso público de unidades de conservação do Pará há 15 anos e também coordena a Trilha Amazônia Atlântica (que conecta Belém à serra do Piriá, na divisa do Pará com o Maranhão).

Ele explica que, apesar de o Brasil ter tradição em atividades de educação ambiental, é fundamental que esse tipo de aprendizagem aconteça também in loco. "Tem aquela máxima de que a gente só preserva aquilo que a gente conhece", reflete.

Na vila de pescadores de Ajuruteua, no município de Bragança, se destaca a pousada e restaurante Kiall. São poucas as paredes por lá —o ambiente convida à observação do cotidiano.

Entre as cercas de madeira, todas coloridas, são oferecidos pratos típicos, redes de descanso e ducha para quem quiser aproveitar um banho de mar, a menos de 400 metros a pé do local.

Para chegar lá, saindo do centro de Bragança, são 36 km de estrada. Nela, vivem garças e guarás e, em alguns trechos, passa-se ao lado de paredões de raízes e galhos dos manguezais que cercam o caminho.

Quem visita a vila de Ajuruteua geralmente procura silêncio e tranquilidade, então a falta de quiosques muito próximos à praia não costuma ser um problema —existe a proibição desse tipo de estabelecimento por se tratar de uma unidade de conservação ambiental, explica José Maria Rojão Oliveira, o Zezinho, proprietário da pousada Kiall.

A praia de Ajuruteua está inserida na Reserva Extrativista (Resex) Marinha Caeté-Taperaçu, por isso, para que o Kiall pudesse funcionar, foi necessário um plano de manejo. Isto é, um projeto para negociar o uso do local com a comunidade, que é quem dá a palavra final sobre o aval ao funcionamento.

"Nós fizemos um plano de mitigação para ter a licença de atuar dentro da reserva. Na região, somos os únicos a ter essa autorização", diz Maryllin Oliveira, turismóloga e dona do Kiall, que trabalha junto do pai.

O diferencial do Kiall está na relação do visitante com quem vive por ali, em práticas como trilhas ecológicas e passeios de barco educativos.

Todos os colaboradores da pousada são moradores da vila, que tem na pesca artesanal a sua principal fonte de renda. Muitos utilizam a chamada técnica de curral para pescar: fazem uma armadilha com estacas de madeira para, quando a maré subir, os peixes ficarem presos.

Ageu Mescoto é um dos pescadores da vila, onde sua família constrói as estruturas dos currais há gerações. Com o turismo ecológico, ele também atua como guia turístico da região.

"Em dezembro, vieram umas 20 e poucas pessoas do estrangeiro para cá, e eu mostrei para eles sobre o curral", conta, orgulhoso, sobre as excursões que realiza de barco. "É uma troca de saberes. Porque, geralmente, o pessoal tem a teoria, mas não tem a prática, né? Eu já não tenho a teoria, mas tenho a prática", diz, rindo.

Do outro lado do mar, na Ilha do Marajó, a cerca de 100 km de Belém, as principais atrações são as praias com longas faixas de areia —a descida da maré ali costuma chegar a oito metros— e a população de búfalos.

O arquipélago —o maior flúvio-marítimo (de mar e rios) do mundo— é composto de aproximadamente 3.000 ilhas, de diferentes tamanhos. De acordo com pesquisa recente do Ministério do Turismo, o Marajó aparece em 10º lugar em um ranking que elenca os destinos de maior interesse dos brasileiros.

Por mais que façam sucesso, os búfalos são animais exóticos, não compondo a fauna nativa do Brasil. Foram levados para a ilha em 1895, segundo registros históricos e, agora, são mantidos e criados por toda a parte —até mesmo em praças e esquinas é possível ver um deles. A produção do queijo de Marajó, feito com leite da búfala, leva a curiosos para apreciar a cultura local, assim como a famosa cerâmica marajoara.

"Mesmo sendo espécies exóticas, uma própria resolução do ICMBio, de 2018, prevê a utilização dos animais para passeios turísticos, conforme o plano de manejo das Resex, por serem um símbolo de turismo na Ilha do Marajó", aponta Eduardo Costa, secretário estadual de Turismo do Pará.

Outro atrativo da região é a Resex de Soure, no município de mesmo nome, onde é possível apreciar a paisagem de manguezais com árvores de até 40 metros de altura.

Partindo de Soure, um trajeto de 30 minutos de carro leva à praia de Cajú-una, onde vive a comunidade homônima. Para chegar, é preciso pagar uma taxa e atravessar uma propriedade privada, a Fazenda Bom Jesus. Quando os pés alcançam a areia a vista impressiona pela quantidade de coqueiros e guarás, aves de vermelho vivo, voando pelos igarapés.

Guia de um dos passeios oferecidos por moradores, Carlos Pereira aponta para as aves que cruzam o céu, entusiasmado com a quantidade de animais para mostrar aos turistas levados em seu barco.

Ele, que mora na região há 44 anos, descreve trilhas que levam a praias ainda mais paradisíacas, um ecoturismo "raiz", ele ri. "Aqui a gente faz acontecer."