Parque da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, arrecada mais que todos os outros parques nacionais juntos

Rio de Janeiro

O Cristo Redentor, inaugurado em 1931 no morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, ficou mais famoso do que o parque nacional que o abriga. Hoje a visitação ao monumento que é cartão-postal do país é garantia de receita para o parque da Tijuca.

Com 3,5 milhões de visitantes em 2022, o Parque Nacional da Tijuca gerou mais de R$ 23,7 milhões de receita com visitação, fatia que representa aproximadamente 60% do total da arrecadação dos parques nacionais —juntos, eles geraram R$ 39,9 milhões no ano passado.

A proporção em 2023 é ainda maior. De tudo o que o governo federal arrecadou com visita aos parques —cerca de R$ 30 milhões— de janeiro a julho, 94% foram na área de conservação da Tijuca.

Floresta da Tijuca e Cristo Redentor vistos a partir do mirante Dona Marta - Eduardo Anizelli/Folhapress

Os dados foram obtidos pela reportagem por meio de LAI (Lei de Acesso à Informação).

Não é possível, no entanto, afirmar que o Parque Nacional da Tijuca sustenta todos os outros. O recurso arrecadado na unidade não é distribuído, segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela administração dos parques nacionais.

A lei que instituiu o sistema nacional de unidades de conservação prevê que parte da arrecadação com visitação seja destinada para a manutenção da própria unidade arrecadadora. Uma segunda parte vai para a regularização fundiária das unidades, e um último terço, para a manutenção e gestão de outros espaços.

De acordo com o ICMBio, porém, "não há regulamentação que estabeleça o mecanismo de controle da aplicação destes recursos". "Os valores arrecadados são destinados de forma integral ao Tesouro Nacional e retornam ao ICMBio", afirmou o instituto, em nota.

Cristo Redentor visto junto à lua no alto do Corcovado, na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 2.ago.2023/Folhapress

O Parque Nacional da Tijuca é extenso: vai do bairro do Andaraí, na zona norte, até a Gávea Pequena, parte isolada e mais rica na zona sul. A vegetação começou a ganhar forma de parque em 1861, quando chácaras e fazendas no bairro de mesmo nome foram desapropriadas para que a mata atlântica crescesse novamente. Em 13 anos, 100 mil árvores foram plantadas.

Na década de 1940, caminhos internos foram construídos, aumentando a circulação de pessoas no local. Em 1961, a área verde do maciço da Tijuca foi transformada em parque nacional.

O peso carioca na arrecadação das unidades de conservação aumentou após o leilão do Parque Nacional do Iguaçu (PR). Em 2022, a concessão formada pelo Grupo Cataratas e pela Construcap passou a administrar a unidade de conservação famosa pelas cataratas.

Por contrato, não há arrecadação do ICMBio em 2023 no parque paranaense. A previsão de pagamento de outorga pela concessionária, segundo a ouvidoria do instituto, é a partir do 49º mês após a data da concessão.

Em 2022, quando ainda estava sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, o Parque Nacional do Iguaçu arrecadou pouco mais de R$ 13 milhões com visitação, enquanto o da Tijuca foi responsável por R$ 26 milhões, em valores aproximados.

No mesmo ano, o Parque Nacional de Brasília, criado em 1961, foi o terceiro maior em arrecadação com visitantes, com R$ 2 milhões. Em comparação, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha teve receita de R$ 310 mil em 2022.

Incluído pela Unesco na lista de patrimônios da humanidade, o Cristo Redentor puxa a arrecadação do Parque Nacional da Tijuca.

O ingresso para visitação com deslocamento por van é vendido a R$ 78,50 na alta temporada e a R$ 54,50 na baixa. O acesso por meio do trem do Corcovado, um passeio muito procurado por turistas, custa R$ 117,50 na alta e R$ 93,50 na baixa.

Apesar de o Cristo Redentor ser a principal atração, o pagamento do visitante é feito para entrar no parque da Tijuca como um todo. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, responsável pela administração do santuário, pleiteou durante anos uma parte da arrecadação com ingressos.

Em abril do ano passado, um acordo foi firmado e R$ 3 foram incluídos ao valor total do ingresso. Essa cota é destinada à arquidiocese para a manutenção do monumento, mas o grupo católico alega que é pouco.

Em setembro, o ICMBio negou um pedido de reajuste no valor feito pela Igreja. O instituto disse ser necessário um estudo para aumentar o preço da entrada. A arquidiocese avalia reagir à negativa.

"Tudo que diz respeito ao Cristo Redentor é uma fortuna. As pedras-sabão vêm de uma pedreira em Minas Gerais, que é a original. A manutenção do platô é feita por nós. A estrutura de para-raios é extremamente sofisticada, e é um cuidado nosso. Quando dá um raio, cai um pedacinho da mão, ou do dedo", afirma a arquidiocese.

A relação entre os responsáveis pelo Cristo Redentor e a administração do Parque Nacional da Tijuca oscila. Ainda no ano passado, membros da Igreja ganharam acesso ao santuário do Cristo Redentor depois de anos. Até então, a entrada dependia da autorização de funcionários do ICMBio. Padre Omar, reitor do santuário, chegou a ser barrado três vezes.

O parque da Tijuca é dividido em setores. A floresta homônima, cujo acesso se dá pelo Alto da Boa Vista, tem mata densa e é repleta de cascatas.

Kleber Venturelli, guia de turismo, é um dos que arrecadam indiretamente com o sucesso do parque.

"A floresta da Tijuca tem várias trilhas, cachoeiras, montanhas, grutas. São muitas opções para trabalhar na área do ecoturismo", afirma.

O setor Serra Carioca, onde está o morro do Corcovado e o Cristo Redentor, tem subida pelas Paineiras. No setor da Gávea, estão as trilhas mais famosas da cidade, como a que leva à Pedra Bonita, onde há uma rampa de decolagem para asa-delta, e à Pedra da Gávea, formação rochosa que lembra um rosto humano, de acesso desafiador para iniciantes.

"No setor Floresta da Tijuca, estão as cascatas Baronesa, Diamantina e Cachoeira das Almas. É um circuito bem fácil de fazer, nível leve. Mas a maioria dos turistas que me procuram para fazer trilha querem ir na Pedra da Gávea, onde tem um trecho de escalada em que a maioria das pessoas precisa de equipamento. Mas é de tirar o fôlego", diz o guia.