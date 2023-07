Cataratas do Iguaçu tem vazão seis vezes a normal devido à chuva

Porto Alegre

A vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, atingiu 9 milhões de litros d'água por segundo, conforme monitoramento da Companhia Paranaense de Energia. O índice é seis vezes a vazão normal das águas, de 1,5 milhão de litros por segundo.

Embora as imagens impressionem, a vazão ainda está muito distante do maior índice já registrado: 47 milhões de litros por segundo, ocorrido em 2014. Em outubro de 2022, a vazão chegou a 16 milhões de litros por segundo.

Turistas visitam as Cataratas do Iguaçu, que estão com uma vazão maior que o normal - Nilmar Fernando/Divulgação

O aumento da vazão não tem relação direta com o ciclone extratropical que atinge Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas é causado pela chuva forte que precedeu o fenômeno. O aumento do nível ocorre devido às chuvas ao longo do leito do rio Iguaçu. As cataratas se formam 18 quilômetros antes do Iguaçu desaguar no Rio Paraná.

Não houve alteração nos passeios turísticos em razão das cheias no lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. Até 23 de julho, o horário de atendimento é das 8h às 16h. O ingresso custa a partir de R$ 75 para visitantes brasileiros ou de países do Mercosul. Estrangeiros pagam R$ 83.

Já no lado argentino das cataratas, que fica em Puerto Iguazú e corresponde a 70% das quedas, restringiu a passarela que dá acesso à chamada Garganta do Diabo, por segurança em razão de cheias.

O Parque Nacional do Iguaçu tem 275 quedas d'água entre 40 e 80 metros, sendo considerado o maior conjunto de quedas do mundo.