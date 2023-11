Biden não deve participar da COP28, conferência do clima em Dubai, dizem fontes

Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não deve participar da COP28, conferência que reunirá líderes mundiais em novembro, em Dubai, para discussões sobre as mudanças climáticas. As informações foram obtidas pela agência Reuters junto a duas autoridades norte-americanas e outra pessoa informada sobre o planejamento do evento.

A reunião da ONU sobre o clima será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos, um grande produtor de petróleo.

A agenda de Biden ainda pode mudar, alertaram, porém, essas fontes. Duas delas disseram que a decisão final ainda não foi tomada.

A Casa Branca afirma não ter atualizações sobre os planos de viagem de Biden.

Biden em evento na Casa Branca nesta terça (31) - Leah Millis/Reuters

"O presidente Biden liderou e cumpriu a agenda climática mais ambiciosa da história, tanto em casa quanto no exterior. Embora não tenhamos nenhuma atualização de viagem para compartilhar neste momento, a administração espera uma COP28 robusta e produtiva", disse um porta-voz.

Os assessores de Biden têm equilibrado as demandas pelo tempo do presidente em meio a uma guerra no Oriente Médio e um confronto com a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, sobre os gastos federais —além de uma temporada de campanha presidencial que os assessores esperam que esquente em janeiro.

Dezenas de países planejam pressionar pelo primeiro acordo mundial para eliminar gradualmente carvão, petróleo e gás na reunião de Dubai.

Biden participou das duas COPs desde sua posse, em 2021. O ex-presidente Donald Trump, republicano que busca um segundo mandato em 2024, não compareceu aos eventos, depois de anunciar que o país se retiraria do Acordo de Paris, o pacto global para combater as mudanças climáticas. Biden recolocou os EUA no acordo.

A participação de Biden na COP27, no Egito, em 2021, foi anunciada apenas duas semanas antes do evento.

Em setembro, Biden deixou de participar da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático), composta por dez países. A vice-presidente, Kamala Harris, foi ao evento substitui-lo.

Questionada se a vice-presidente compareceria à COP28, uma porta-voz de Kamala disse "não ter nenhuma viagem para anunciar".