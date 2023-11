Incêndio consome mais de 5km de vegetação em Tapará, zona rural de Santarém

São Paulo

Um incêndio em grande escala atingiu a comunidade de Boa Vista do Tapará, no município de Santarém (PA). Foi na madrugada de segunda-feira (20) que os primeiros pontos de fogo foram identificados. Os moradores do local fizeram um aceiro - grandes faixas ao longo das cercas onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para área de vegetação. A estratégia ajudou a conter o incêndio por um momento, mas durou pouco: na terça-feira (21), as chamas se alastraram, ganhando mais proporção devido à ventania. O resultado é a destruição de mais de 5km de vegetação local.

Segundo os moradores, o fogo tem ido em direção à rodovia PA-255, que conecta Santarém ao município de Monte Alegre.

Incêndio em Santarém - Reprodução/Redes sociais

Não há Corpo de Bombeiros na comunidade, no entanto, o 4º Grupamento de Bombeiros Militar sediado em Santarém já foi acionado pelos moradores, que foram informados que uma equipe especializada já está se deslocando de lancha para o local.

Por mais que a equipe de Bombeiros Militares estejam a caminho, o fogo segue se alastrando e o medo de atingir as residências é eminente - mesmo com os moradores fazendo aceiros para diminuir a velocidade das chamas.

A comunidade Costa do Tapará também é vítima das chamas. Neste domingo (19), locais de cultivo e produção de hortaliças, banana e melancia foram atingidas, prejudicando a produção de 250 famílias de agricultores da comunidade. Neste momento ainda há pontos de fogo, mas em menor gravidade comparado à Boa Vista do Tapará.

O que está acontecendo com Tapará?

A estiagem severa na região amazônica é um dos fatores causadores do incêndio que afeta a região do Tapará. Com a seca dos lagos e canais, além da ausência de chuva, o risco de incêndio é muito mais alto. No início da tarde desta quarta-feira (22), uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém chegou à região para apurar os danos ambientais causados pelos incêndios.