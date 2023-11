Lula quer levar à COP28 proposta para transformar terras degradadas em lavoura

Reuters

Uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a recuperação de pastagens degradadas deve ser anunciada oficialmente como um programa de governo até o final deste mês e será uma das propostas levadas pelo líder brasileiro para a COP28, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que acontecerá em Dubai a partir de 30 de novembro.

A proposta, que está sendo detalhada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), já foi levada ao presidente, contou à Reuters Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do ministro Carlos Fávaro. A intenção de Lula é apresentá-la no próximo dia 22 em Brasília, antes de levá-la à COP28, na semana seguinte, e a outros países para atrair investidores.

O modelo desenhado até agora é que produtores interessados em comprar ou arrendar terras hoje degradadas —a maior parte hoje usada para pecuária bovina em baixa produtividade— terão acesso a algum tipo de financiamento com juros mais baixos em troca de melhoria e investimentos para produção de alimentos.

Área desmatada na Amazônia perto da rodovia Transamazônica, em Uruará (PA) - Bruno Kelly - 14.jul.2021/Reuters

Uma dos projetos seria a criação de um fundo a ser coordenado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que possa receber recursos estrangeiros e direcioná-los ao plano de recuperar as terras, mas o desenho ainda precisa ser discutido.

Uma vez que a pecuária e a agricultura são vistas como grandes emissores de gases de efeito estufa no Brasil, o governo brasileiro avalia que um dos caminhos é recuperar as áreas degradadas para atenuar o problema. Em conversa com empresários da área de produção de óleos vegetais nesta semana, Lula falou da proposta.

Leia também Lobby do petróleo na COP28 ameaça agro brasileiro, e setor pede ajuda ao governo Lula

"A gente quer fazer uma oferta a quem quer produzir nesse país, de que não precisa fazer queimada onde não pode. A gente tem milhões de hectares de terras que estão degradadas, estão improdutivas, que a gente pode recuperá-las", disse Lula em encontro com empresários ligados a produção de óleos vegetais.

"O governo pode ter políticas de incentivo de recuperação dessas terras, e a gente produzir o que a gente quiser."

O Brasil é hoje o maior produtor e exportador global de soja, açúcar, café e suco de laranja. Além disso, liderou as exportações de milho nesta temporada, posto que também ocupa nos setores de carne bovina e de frango.

Produtividade sustentável

A intenção do governo Lula, no caso dos financiamentos a juros mais baixos, é que, em um processo de quatro anos, os produtores façam investimentos e cumpram várias etapas, que começam com a recuperação do solo e o uso de insumos biológicos e passam pelo uso de plantio direto e outras técnicas sustentáveis e certificados trabalhistas, até o balanço de carbono.

O Plano Safra 2023/24 já reforçou algumas linhas de financiamento para estimular produtores a adotarem uma agricultura de baixo carbono.

Mas o plano a ser levado à COP deve fortalecer alguns pontos. O primeiro deles é a capacidade do Brasil de aumentar sua produção de alimentos sem precisar desmatar, já que existem terras disponíveis já abertas no passado e com baixa produtividade.

O segundo ponto é o fato de a produção de alimentos, mesmo que não sequestre carbono no nível de uma floresta, ainda assim o faz, ao mesmo tempo que produz, enquanto o pasto degradado e mal usado emite carbono.

Somadas, as duas ações permitiriam ao país produzir mais e sequestrar mais carbono.

Segundo Augustin, existem hoje 200 milhões de hectares de terras dedicadas à pecuária, e 200 milhões de cabeças de gado —uma média baixíssima de apenas um animal por hectare. Enquanto parte da pecuária é mais produtiva, boa parte dessa terra está praticamente sem uso.

"Se dobrar essa média, você tem 100 milhões de hectares para lavoura com a mesma produção pecuária", defende.

Dentro da proposta está a previsão de oferecer recursos para produtores de gado que também melhorem a produtividade das suas terras, evitando a necessidade de expansão no uso da terra.

A intenção do governo brasileiro é atrair investidores estrangeiros interessados em investir na produção brasileira.

Segundo o assessor, alguns países como Japão, Coreia do Sul, China e Arábia Saudita já demonstraram interesse em investimentos do tipo, com a própria produção de alimentos sendo um chamariz.

"É também uma questão de segurança alimentar. O mundo tem interesse em aumentar a produção de alimentos", diz.

Meio ambiente

Enquanto a proposta do ministério se concentra nas recuperação para produção de terras privadas, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, trabalha em outra via, a de recuperação e reflorestamento de terras públicas, de unidades de conservação, terras indígenas e áreas de preservação desmatadas acima do limite legal em áreas privadas.

Segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Escolhas, na Amazônia estão 118 milhões de hectares de terras públicas sem destinação, e metade dessa área está ocupada irregularmente, favorecendo grilagens, desmatamentos e incêndios.

O esforço faz parte da meta a que o governo se comprometeu, no Acordo de Paris, de recuperar 12 milhões de hectares de áreas desmatadas até 2030.

A proposta, que ainda não foi detalhada pelo Ministério do Meio Ambiente, inclui concessões de florestas, projetos agroflorestais a criação de novas unidades de conservação em terras públicas, em um projeto independente do projeto da pasta de agricultura.