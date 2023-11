Ministra da Ciência lança editais de R$ 20,85 bilhões para transição energética na COP28

Dubai

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta quinta (30), em Dubai, um conjunto de editais no valor de R$ 20,85 bilhões. Parte do programa Mais Inovação Brasil, o valor vai financiar projetos nas áreas de transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade.

"São cinco editais, todos eles focados no debate da transição energética, mobilidade urbana e bioeconomia. São R$ 10 bilhões com crédito pela Finep [Financiadora de Estudos e Projetos] e R$ 850 milhões de subvenção econômica", disse a ministra no hotel Address Dubai Marina, o mesmo em que vai ficar hospedado o presidente Lula (PT).

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em cerimônia no Planalto, em Brasília - Evaristo Sa - 12.jul.2023/AFP

"Não temos como enfrentar o aquecimento global e as mudanças climática sem ciência e tecnologia", afirmou. Os editais saem em conjunto com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e com a CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Os editais serão lançados oficialmente nesta sexta, às 13h, no estande da CNI, dentro da chamada Blue Zone, uma das partes da COP28, conferência do clima da ONU que acontece no centro de eventos Expo City, em Dubai.

Às 16h30, a ministra participará do painel "A ciência do inventário nacional e políticas de mitigação", no pavilhão do Brasil na COP28.

Ao menos 12 ministros do governo Lula devem participar da cúpula: Marina Silva (Meio Ambiente), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Rui Costa (Casa Civil), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Jader Filho (Cidades), Celso Sabino (Turismo) e Cida Gonçalves (Mulheres).