Emissões globais por combustíveis fósseis serão recorde em 2023, projeta relatório

Cientistas afirmaram que as emissões globais de dióxido de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis estão prestes a atingir um recorde este ano, exacerbando as mudanças climáticas e alimentando fenômenos climáticos extremos mais destrutivos.

O relatório sobre o Orçamento Global de Carbono, publicado na madrugada de terça-feira (5) de Dubai (noite de segunda, no Brasil), durante a COP28, mostrou que as emissões totais de CO 2 , que atingiram um recorde no ano passado, devem se estabilizar em 2023 devido a uma leve redução nas emissões associadas a uso da terra, como desmatamento.

Espera-se que os países emitam um total de 36,8 bilhões de toneladas métricas de CO 2 provenientes de combustíveis fósseis em 2023, um aumento de 1,1% em relação ao ano passado, concluiu o relatório com participação de cientistas de mais de 90 instituições, incluindo a Universidade de Exeter.

Carvão em um parque industrial em Jiexiu, uma cidade na parte central da província de Shanxi, na China - Gilles Sabrié - 22.out.2021/The New York Times

Quando as emissões provenientes do uso da terra são incluídas, as emissões globais de CO 2 devem totalizar 40,9 bilhões de toneladas este ano.

Apesar de projetar redução nas emissões derivadas de uso da terra, o relatório aponta que, devido a grande grau de incerteza, a tendência de queda ainda precisa ser confirmada.

As emissões provenientes do carvão, petróleo e gás aumentaram, impulsionadas pela Índia e pela China. O aumento chinês foi causado pela reabertura de sua economia após os bloqueios relacionados à Covid-19, enquanto o aumento da Índia foi resultado do crescimento da demanda de energia mais rápido do que a capacidade de energia renovável do país, deixando os combustíveis fósseis para suprir a lacuna.

A trajetória das emissões deste ano afasta ainda mais o mundo de evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5°C acima da temperatura média dos tempos pré-industriais.

"Agora parece inevitável que ultrapassaremos a meta de 1,5°C do Acordo de Paris", disse o professor Pierre Friedlingstein, de Exeter, que liderou a pesquisa.

Os países concordaram no Acordo de Paris de 2015 em manter o aquecimento bem abaixo de 2°C e visar 1,5°C. Os cientistas afirmaram que mais de 1,5°C desencadeará impactos mais graves e irreversíveis, incluindo calor fatal, inundações catastróficas e a morte de recifes de coral.

"Os líderes que se reunirão na COP28 terão que concordar com cortes rápidos nas emissões de combustíveis fósseis, mesmo para manter viva a meta de 2°C", disse Friedlingstein.

O IPCC (sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) afirmou que as emissões mundiais devem diminuir 43% até 2030, para cumprir o limite de 1,5°C.

Em vez disso, as emissões aumentaram nos últimos anos. A pandemia de Covid-19 causou uma breve interrupção nessa tendência, mas as emissões agora estão 1,4% acima dos níveis pré-Covid.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA), sediado em Helsinque, afirmaram no mês passado que as emissões de gases de efeito estufa da China poderiam começar a entrar em "declínio estrutural" já no próximo ano, devido às instalações recordes de energia renovável.

A China é responsável por 31% das emissões globais de CO 2 provenientes de combustíveis fósseis.

O novo relatório citou alguns pontos positivos, com as emissões nos Estados Unidos e na União Europeia diminuindo, impulsionadas em parte pela aposentadoria de usinas de carvão.

No geral, 26 países que representam 28% das emissões mundiais estão agora em uma tendência de queda. A maioria está na Europa, disseram os pesquisadores.