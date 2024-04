EUA protegem região do Alasca para limitar exploração de petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (19) que declarou uma região do oeste do Alasca uma área protegida, para limitar a exploração de petróleo e gás nesse território.

"Minha administração toma medidas para preservar mais de 13 milhões de acres (mais de 5,26 milhões de hectares) no Ártico ocidental", disse Biden em comunicado.

"[O governo] seguirá tomando medidas ambiciosas para enfrentar a urgência da crise climática, proteger as terras e águas dos EUA e cumprir com nossa responsabilidade para com a próxima geração de americanos", completou.

Montanha The Brooks, na região norte do Alasca - Lucas Jackson - 17.mar.2011/Reuters

Essa região é parte da chamada Reserva Nacional do Petróleo, no noroeste do Alasca. A medida deve impedir os contratos de exploração em milhões de hectares.

A região abriga ursos-polares e pardos, renas e centenas de milhares de aves migratórias, segundo o Departamento do Interior, responsável pelas terras federais dos Estados Unidos.

As populações locais caçam e pescam para a subsistência.

No ano passado, o governo aprovou um grande projeto petrolífero no Alasca, o Willow, da gigante americana ConocoPhillips, o que gerou críticas de ambientalistas.

O governo "manteve seu compromisso de restabelecer um equilíbrio adequado entre proteção e desenvolvimento", disse em comunicado a ministra do Interior, Deb Halland, nesta sexta-feira.

A medida, anunciada pouco antes do Dia da Terra, comemorado em 22 de abril (próximo domingo), e em pleno ano eleitoral, pode ajudar Biden a promover sua política climática, sobretudo entre os jovens.

Organizações ambientalistas elogiaram a medida. Em nota, a pesquisadora Mattea Mrkusic, da organização Evergreen, a qualificou como um "necessário passo adiante", uma vez que o Ártico tem esquentado quatro vezes mais rápido que o resto do planeta, lembrou.

"Aplaudimos essa fase e pedimos medidas ainda mais ousadas para manter a indústria dos combustíveis fósseis fora do Ártico, pelo bem do clima e das gerações futuras", disse Jeremy Lieb, advogado da ONG Earthjustice.

A administração Biden também anunciou nesta sexta que quer bloquear a construção de uma rodovia no Alasca.