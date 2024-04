G7 chega a acordo para abandonar carvão até 2035, mas com ressalvas

Reuters

Os ministros de energia do G7 (grupo liderado pelos EUA e que reúne as principais economias do Ocidente) concordaram nesta terça-feira (30) em acabar com o uso do carvão na geração de energia "durante a primeira metade da década de 2030", de acordo com comunicado oficial.

No entanto, em uma ressalva, a declaração incluiu um objetivo alternativo de eliminação progressiva das usinas de energia a carvão "em um cronograma consistente com a manutenção de um limite de aumento de temperatura de 1,5°C, de acordo com os caminhos de emissão líquida zero dos países". A meta de 1,5°C é objetivo principal do Acordo de Paris, assinado em 2015.

Usina de energia a carvão em Weisweiler, na Alemanha - Wolfgang Rattay - 17.jan.2023/Reuters

A ressalva foi incluída na redação final do comunicado a pedido de Alemanha e Japão, cujas usinas a carvão produzem mais de um quarto de sua eletricidade total, disseram à Reuters fontes da diplomacia.

A Alemanha incluiu em sua legislação uma meta final de fechar as usinas de carvão até, no máximo, 2038, enquanto o Japão não definiu uma data.

O acordo sobre o carvão marca um passo significativo na direção apontada no ano passado na COP28 (conferência do clima da ONU realizada em Dubai) para eliminar os combustíveis fósseis —entre os quais o carvão é o mais poluente.

Itália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Japão também disseram reconhecer que cortar as receitas de energia da Rússia é essencial para apoiar a Ucrânia na guerra e prometeram trabalhar na diminuição de importações de gás russo.

Eles não chegaram a um acordo, porém, sobre possíveis sanções ao gás natural liquefeito (GNL) russo.