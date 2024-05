Senadores democratas abrem investigação sobre pedido de US$ 1 bilhão de Trump à indústria do petróleo

The New York Times

Senadores democratas abriram uma investigação na quinta-feira (23) sobre a reunião do ex-presidente dos EUA Donald Trump com executivos do setor de petróleo e gás no mês passado, para determinar se Trump ofereceu uma "troca de medidas por dinheiro" quando pediu US$ 1 bilhão para sua campanha de 2024, a fim de retomar a Casa Branca e revogar as regulamentações climáticas do presidente Joe Biden.

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

A investigação é a segunda do Congresso sobre o jantar beneficente de arrecadação de fundos em 11 de abril em Mar-a-Lago, clube privado de Trump na Flórida.

Durante o jantar, Trump disse a cerca de 20 executivos do setor de petróleo e gás que eles economizariam muito mais do que US$ 1 bilhão em impostos e taxas depois que ele revogasse as regulamentações ambientais, de acordo com várias pessoas presentes que pediram anonimato.

O ex-presidente prometeu "perfurar, baby, perfurar" se vencer em novembro. Ele não fez segredo de seus planos de acabar com as políticas de Biden em apoio a energia eólica, energia solar e veículos elétricos.

Donald Trump em evento de campanha em South Bronx, em Nova York, nesta quinta (23) - Spencer Platt/Getty Images via AFP

Na quarta-feira (22), Trump foi o destaque de um evento beneficente da MAGA Inc., um super comitê de ação política, que foi organizado por três executivos do setor de petróleo em um hotel cinco estrelas em Houston.

Um dos anfitriões foi Kelcy Warren, bilionário que possui um império de oleodutos com um ambicioso plano de expansão internacional que depende de novos terminais de exportação. Biden pausou as permissões para novos terminais em janeiro.

Outro foi Harold Hamm, um dos pioneiros do boom do petróleo de xisto que transformou os EUA no maior produtor de petróleo bruto do mundo. O terceiro, Vicki Hollub, lidera a Occidental Petroleum, empresa de petróleo sediada em Houston.

Em cartas enviadas na manhã de quinta-feira aos principais executivos de oito empresas de petróleo e a um grupo comercial, os presidentes de dois comitês do Senado, os senadores Sheldon Whitehouse e Ron Wyden, buscaram detalhes da participação dos executivos na reunião e acusaram eles e Trump de envolvimento em um "toma lá, dá cá".

"Uma vez após a outra, tanto o sr. Trump quanto a indústria de petróleo e gás dos EUA provaram que estão dispostos a vender os americanos para encher seus próprios bolsos", escreveram os senadores às empresas.

Eles acusaram a indústria e a campanha de Trump de "conspirar sobre como trocar dinheiro de campanha por mudanças de políticas".

Nenhuma das empresas respondeu a um pedido de comentário. Andrea Woods, porta-voz do American Petroleum Institute, o principal grupo de lobby da indústria do petróleo, disse em um comunicado: "Este é mais um truque de ano eleitoral para desviar a atenção da necessidade da América por mais energia, incluindo mais petróleo e gás natural, para impulsionar nossa economia e combater a inflação persistente".

No jantar de Mar-a-Lago, Trump prometeu encerrar imediatamente a pausa da administração Biden nas permissões para novas instalações que exportam gás natural liquefeito, de acordo com pessoas que participaram da reunião. Esse problema tem mobilizado a indústria de petróleo e gás contra Biden, de acordo com lobistas do setor.

Biden pausou novas permissões em janeiro, dizendo que queria que sua administração estudasse como as exportações de gás afetam as mudanças climáticas, a economia e a segurança nacional. Na quinta-feira, a secretária de Energia Jennifer Granholm disse ao Congresso que a pausa seria suspensa até o início de 2025.

Energia limpa Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética Carregando...

Trump também criticou as restrições de Biden à perfuração em terras federais e em águas federais e prometeu "trazer de volta" a indústria de energia. A produção de petróleo e gás bateu recordes sob a administração Biden, e os EUA são o principal exportador de gás natural liquefeito do mundo. Mesmo com a pausa nas permissões para novos terminais de exportação, os EUA se encaminham para quase dobrar sua capacidade de exportação até 2027 por causa de projetos já permitidos e em construção.

Os legisladores escreveram para os CEOs da Cheniere Energy Inc., Chesapeake Energy, Chevron, Continental Resources, EQT Corp., Exxon Mobil, Occidental Petroleum e Venture Global, bem como para o presidente do American Petroleum Institute, o principal grupo de lobby da indústria do petróleo.

Whitehouse, que lidera o Comitê do Senado de Orçamento, e Wyden, chefe do Comitê do Senado de Finanças, pediram cópias de quaisquer projetos de ordens executivas, propostas regulatórias ou outros documentos relacionados a políticas que as empresas possam ter criado "com o objetivo de uso potencial em uma possível administração Trump".

Eles também estão buscando detalhes de todas as doações de campanha feitas pelas empresas, ou por quaisquer comitês de ação política afiliados, para apoiar Trump.

A investigação conjunta é a segunda análise do Congresso sobre o jantar beneficente de 11 de abril. O deputado Jamie Raskin, de Maryland, o principal democrata no Comitê de Supervisão da Câmara, está buscando informações semelhantes das empresas.

Tais cartas normalmente são o primeiro passo antes que intimações possam ser emitidas. Como os democratas não controlam a Câmara, Raskin não teria o poder de intimar empresas.

No Senado, onde os democratas têm a maioria, Whitehouse ou Wyden podem dar esse passo se sentirem que as informações não estão sendo fornecidas.

A investigação surge em meio a uma atenção renovada em relação ao custo da gasolina antes do verão no hemisfério norte, quando os americanos tendem a dirigir mais. A administração Biden disse esta semana que venderá 1 milhão de barris de gasolina nas próximas semanas de uma reserva estratégica no nordeste do país, na tentativa de baixar os preços na bomba. (A venda da gasolina e o fechamento da reserva foram determinados pelo Congresso.)

Na quinta-feira, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, pediu uma investigação sobre a consolidação da indústria de petróleo e gás e disse que os executivos de petróleo estavam "desfrutando de lucros recordes enquanto os trabalhadores americanos sentem o aperto dos altos preços na bomba".

Em outubro, a Exxon Mobil anunciou que estava adquirindo a Pioneer Natural Resources por US$ 59,5 bilhões. No mesmo mês, a Chevron, a segunda maior empresa de petróleo dos EUA, disse que concordou em adquirir a Hess, uma rival de médio porte, em um acordo avaliado em US$ 53 bilhões em ações.

Schumer disse que pretende na próxima semana pedir ao Departamento de Justiça para "investigar e processar a colusão e a fixação de preços que podem ter aumentado os custos de gasolina, combustível e energia".