Cientista Carlos Nobre entra para grupo Planetary Guardians, criado pelo bilionário Richard Branson

São Paulo

Reconhecido mundialmente por contribuições técnicas sobre mudanças climáticas e proteção da amazônia, o cientista Carlos Nobre, 73, foi anunciado nesta sexta-feira (24) como novo membro dos Planetary Guardians (guardiões planetários), grupo de pesquisadores e ativistas criado pelo bilionário Richard Branson. O anúncio foi feito em cerimônia em São Paulo.

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

Christiana Figueres, diplomata costa-riquenha, também passou a ser uma "guardiã planetária". Ex-secretária-executiva da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na sigla em inglês), ela liderou a criação do Acordo de Paris, em 2015, reunindo diversos setores para esse compromisso inédito.

Nobre é o primeiro brasileiro a fazer parte do grupo, que tem como missão elaborar e divulgar pesquisas científicas sobre o meio ambiente, a defesa de populações vulneráveis diante da crise climática e a transição energética, entre outras questões.

O cientista Carlos Nobre - Divulgação

"É muito importante que a comunidade científica global, a população, as sociedades e os governos reconheçam que o Brasil tem avançado na sua ciência ambiental e climática. Imagino que eu fui indicado e aprovado para o Planetary Guardians pelo fato de ter dedicado mais de 40 anos da minha carreira científica à amazônia", diz Nobre à Folha.

O pesquisador é membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Royal Society —a academia de ciência mais antiga ainda em atividade no mundo. É formado em engenharia eletrônica pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e tem doutorado em meteorologia pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Nobre se destaca por seus estudos na região da amazônia, liderando pesquisas sobre os impactos climáticos do desmatamento. Foi um dos autores do Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que recebeu o Nobel da Paz em 2007.

Suas pesquisas sobre a savanização da amazônia são referência no mundo todo e embasam os estudos sobre o chamado ponto de não retorno da floresta, que apontam para o possível colapso de cerca 50% da amazônia até 2050, como consequência da ação humana e do avanço do aquecimento global.

"Eu fui o primeiro a publicar um artigo científico, em 1990, sobre o risco das mudanças climáticas na amazônia, que hoje está na beira do precipício. Agora, nós temos que buscar soluções com o engajamento amplo da comunidade científica mundial e dos países amazônicos", destaca Nobre.

"Nós estamos tão perto do ponto de não retorno que nós precisamos, imediatamente, zerar o desmatamento e a degradação, reduzir imensamente o fogo. Nós temos que restaurar uma grande quantidade da floresta, eu diria, não menos que 500 mil km2, fazer a floresta recrescer."

Homenagens

O evento do grupo Planetary Guardians em São Paulo reuniu outros membros do coletivo, além do seu fundador, Richard Branson, empresário que criou o Grupo Virgin, da gravadora de mesmo nome.

Entre os convidados da cerimônia esteve o cientista sueco Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático e cofundador do Stockholm Resilience Centre.

Rockström é conhecido por seus estudos que delimitaram os chamados limites planetários —rol de indicadores que, se estão fora dos níveis aceitáveis, representam risco para a continuidade da vida na Terra.

"Nossa única chance de um pouso climático seguro é uma abordagem unificada na qual retornamos simultaneamente ao espaço seguro para todos os limites planetários, em particular os limites da biosfera de biodiversidade, terra e água", diz o cientista sueco, em comunicado.

A presidente dos Planetary Guardians, a ativista ambiental e geógrafa Hindou Oumarou Ibrahim, do Chade, também esteve presente, acompanhada da ativista paquistanesa Ayisha Siddiqa, da ex-presidente da Irlanda e ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humano Mary Robinson e do ex-presidente da Colômbia e vencedor do Nobel da Paz Juan Manuel Santos.

O evento também homenageou contribuições científicas dos indígenas brasileiros Braulina Baniwa, mestranda em antropologia social na UnB (Universidade de Brasília), Francisco Apurinã, pesquisador na Universidade de Helsinki (Finlândia) sobre mudanças ecológicas em uma perspectiva indígena, Sineia Bezerra do Vale, gestora ambiental da Terra Indígena Serra da Lua, e Cristiane Gomes Julião, doutora em antropologia social pelo Museu Nacional/UFRJ.