Incêndio destrói 80 hectares de vegetação do Parque Nacional do Itatiaia, no RJ

O incêndio que atinge a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, já destruiu 80 hectares de vegetação entre o morro do Couto e a pedra do Camelo, segundo comunicado do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) divulgado neste sábado (15).

As chamas na vegetação seca iniciaram por volta de 14h de sexta-feira (14) e até agora ainda não foram controladas, diz a autarquia. As causas do incidente ainda não foram descobertas e serão apuradas pela perícia.

Fogo atinge a vegetação seca do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro - ICMBio/Divulgação/ICMBio/Divulgação

A operação de combate ao fogo envolve 57 agentes de diversas instituições, incluído a brigada do Parque Nacional do Itatiaia, da Parquetur (concessionária), Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, brigadas voluntárias, além de equipes de outras unidades do ICMBio.

As equipes contam com o apoio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Reforços adicionais estão sendo mobilizados, disse o ICMBio.

A Parquetur, concessionária responsável pelo local, divulgou que as visitações na parte alta estarão proibidas até segunda-feira (17). As atividades nas outras áreas estão mantidas.

Considerado o primeiro parque nacional do Brasil, o Itatiaia foi criado em 1937, e fica localizado na serra da Mantiqueira, que ocupa os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais.

O Pico das Agulhas Negras tem altitude que varia de 600 a 2.791 metros, com um relevo formado por montanhas e diversas elevações rochosas. Já na região do planalto do Itatiaia é possível encontrar campos de grande altitude, além dos vales suspensos, local onde nascem os rios.

O parque possui nascentes de 12 bacias hidrográficas regionais importantes, responsáveis por drenar a água para duas bacias: a do rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e a do rio Grande, afluente do rio Paraná. Na parte baixa, há cursos d’água e espaços para visitação.