A que Pauta Chegamos! discute PL Antiaborto, força de Haddad e 80 anos de Chico Buarque

O episódio desta quinta-feira (20) do podcast A que Pauta Chegamos! trata de dois temas quentes da política nacional: a reação ao Projeto de Lei Antiaborto por Estupro que tramita na Câmara e as dificuldades enfrentadas pelo ministro Fernando Haddad na agenda econômica; além dos 80 anos de Chico Buarque.

Os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini abrem o programa falando sobre as reações da esquerda, do governo e da imprensa que levaram a um recuo na tramitação do PL depois de a urgência dele ter sido aprovada pelos parlamentares na semana passada. Na terça-feira (18), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que vai criar uma "comissão representativa" para analisar o mérito do projeto no segundo semestre.

No segundo bloco, o trio analisa o que significam as derrotas recentes sofridas por Haddad e como está a relação do ministro da Fazenda com o presidente Lula e com o mercado financeiro —em um contexto temperado pelas novas críticas de Lula ao chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Para finalizar, os colunistas contam como se relacionam com a obra de Chico Buarque, que completou 80 anos nesta quarta-feira (19), e comentam de que forma as canções dele conversam com os tempos atuais.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

