Veja em mapa como está a poluição no Brasil hoje

São Paulo

Imagens de satélite do observatório climático Copernicus mostram diariamente a poluição no planeta. A situação de cada local é medida pela quantidade de aerossóis, partículas em suspensão no ar que prejudicam a saúde.

Veja abaixo como está a atual mancha de poluição no Brasil.

As queimadas na região causam fumaça que é captada pelo satélite do CAMS (Serviço de Monitoramento da Atmosfera, na sigla em inglês) do observatório Copernicus, da União Europeia. Quanto mais vermelho um local no mapa, maior a concentração de partículas.

A poluição em menor quantidade está indicada em cinza claro.