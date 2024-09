Como está a qualidade do ar no Brasil hoje? Veja a situação nas capitais

São Paulo

O Monitor da Qualidade do Ar é uma ferramenta que acompanha diariamente a situação nas 26 capitais no Brasil e do Distrito Federal. Ela é atualizada diariamente às 8h, meio-dia e 18h.

Nesta semana, São Paulo liderou o ranking de cidades com a pior qualidade do ar do mundo, devido à estiagem e o aumento de queimadas pelo país.

O que significam esses números?

Os dados do monitor seguem o Índice de Qualidade do Ar (AQI, na sigla em inglês). A metodologia foi desenvolvida em 1976 nos Estados Unidos e serve de referência na comparação da qualidade do ar ao redor do globo.

O índice vai de 0 a 500. Quanto maior o número, pior a qualidade do ar naquela região:

Qualidade Intervalo Impacto Boa 0 -50 A qualidade do ar é satisfatória e a poluição atmosférica representa pouco ou nenhum risco. Moderada 51 - 100 A qualidade do ar é aceitável. No entanto, pode haver um risco para algumas pessoas, particularmente aquelas que são excepcionalmente sensíveis à poluição do ar. Insalubre para grupos sensíveis 101 - 150 Pessoas de grupos de risco podem sofrer efeitos na saúde. O público em geral tem menos probabilidade de ser afetado. Insalubre 151 - 200 Algumas pessoas do público em geral podem sofrer efeitos na saúde; membros de grupos sensíveis podem sofrer efeitos mais sérios na saúde. Muito insalubre 201 - 300 Alerta de saúde: O risco de efeitos na saúde aumenta para todos. Perigosa 301 ou mais Alerta de saúde sobre condições de emergência: todos têm maior probabilidade de serem afetados.

Qual é a fonte dos dados?

A ferramenta extrai os dados da empresa suíça IQAir. A companhia usa dados de órgãos públicos, como a Cetesb em São Paulo, informações de satélite e sensores colaborativos dos aparelhos vendidos pela própria empresa para mensurar a qualidade de ar.

Desde 2020, a IQAir tem uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU, onde os dados da empresa alimentam uma ferramenta global que estima o número de pessoas afetadas pela qualidade do ar.

O Brasil não possui um órgão responsável por monitorar a qualidade do ar, como revelou a Folha em maio deste ano.