1973: Acidente na via Dutra em SP deixa 16 mortos e 25 feridos

São Paulo

Um engavetamento na via Dutra, entre as cidades de Pindamonhangaba e Roseira, no interior de São Paulo, provocou 16 mortes e deixou 25 feridos (dez com gravidade), nesta quinta-feira (21) por volta das 4h30.

O acidente envolveu três ônibus, oito caminhões e três automóveis, com sucessivas colisões. Havia um intenso nevoeiro no momento das batidas, mas a imprudência e o cansaço de motoristas também foram apontados como outras possíveis causas para a tragédia (que era a maior registrada na via Dutra).

Segundo o policial Nilson Geia, o primeiro a chegar ao local, o cenário era terrível com gritos de socorro e corpos estendidos na estrada e presos nas ferragens.