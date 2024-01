1924: Senado dos EUA se agita com debate sobre relação com URSS

São Paulo

No Senado americano, as sessões estão agitadas com a discussão entre políticos favoráveis e contrários a um reatamento da relação comercial dos Estados Unidos com a União Soviética.

O secretário de Estado americano, Charles Hughs, não se mostra inclinado a negociar com o governo de Moscou, apesar da oposição que ele tem encontrado na alta câmara do seu país. Ele pediu aos senadores que o apoiam para expressarem o ponto de vista do gabinete da Casa Branca que rejeita qualquer acordo.

A atitude de Hughs, apontada como intransigente, irritou o senador William Borah, líder dos parlamentares que divergem do governo na discussão.