1923: Revoltosos entrincheirados são atacados em Montenegro (RS)

São Paulo

Um telegrama enviado de Montenegro, no Rio Grande do Sul, informou que as forças da Brigada Militar e do Esquadrão Municipal atacaram na cidade os integrantes do movimento revolucionário que estavam entrincheirados em uma propriedade particular.

Os rebeldes estão lutando em vários pontos do território gaúcho para tirar do poder o governador Borges de Medeiros.

Os revoltosos em Montenegro, que foram desalojados do entrincheiramento, seguiram em diferentes direções. A maior parte do grupo entrou em uma mata perto de lá.

No ataque, as tropas situacionistas capturaram armas, munições, cavalos e arreamento.